新冠疫情 之後，網路叫車已經融入每個人的生活，現在的年輕人，幾乎都是在手機上搞定所有的事，但對老人來說，網路文化如同微積分，太深奧了。

日前去台灣，對台灣的計程車有不少的好壞經歷。

有一天，我陪父母親去吃晚餐，吃完後去計程車排班處等車，等了許久都沒有看到車子的蹤影，百貨公司的服務人員告訴我們要自己叫車，因為現在車子很少。

撥了許多不同的叫車軟體，但每個網站都告知現在沒有車，後來才知道在尖峰時刻，車源很少。就連Uber也要價不菲，為了不要當冤大頭，所以就不叫Uber了。用手機叫車不行，只好推老人家到大街上叫車，奇怪的是，居然沒有車子願意停下來，空車也從我們旁邊擦身而過。問了義交，她說因為我身旁有位「愛心」長者。很多司機不願等老人上下車，甚至還要幫忙搬輪椅，這的確是需要愛心。

在冷風中，我看到母親已經精疲力盡，又沒有辧法攔下計程車，只好又回到計程車招呼站。最後靈機一動，我自己上大馬路叫車，這招果然奏效，馬上叫到車請司機開到地下室。折騰了一、兩個小時後，總算大功告成。

另一次又帶父母出門，這次碰到一名和藹可親的司機，他馬上下車收輪椅，並耐心等待。更可貴的是，下車後他還幫忙攙扶，我感謝他的愛心，他說：「不用客氣，我的母親已經不在了，能夠服務別人的母親是幸福的，尤其我將來也會老啊！我們現在做，旁邊的年輕人也在學。」

司機說得一點都不錯，我們不能要求每個司機都要很有愛心，因為每個人出外賺錢的目的不一樣。但將來有一天，當自己發現記憶力不好、手腳不夠俐落時，相信那時是多盼望有一雙無形的手，能夠扶我們一把。愛心是可貴和無價的，還年輕的我們，要無私地把光和熱散播出去。