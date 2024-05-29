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干卿底事

彭素綺

我住在北加州矽谷（Silicon Valley），氣候變化不是很大，所以吸引更多華裔的居民。每到秋季，家家戶戶的庭院也多半會有落葉堆積，從掃除落葉的頻率，可以推估主人的個性。

我每天都在社區內散步，呼吸新鮮空氣加上活動筋骨，照例也欣賞眾家的扶疏花木。庭院就像一塊畫布，任由主人潑墨發揮創意，有些庭院美麗動人，令人駐足欣賞不忍離去，我有時會依樣畫葫蘆去布置自家的庭院，反正沒有版權問題。

有一戶庭院，用鵝卵石鋪在沿屋的花道，襯托出草坪的翠綠和花卉的五彩繽紛。主人是香港移民，熱中打理庭院，我有時碰到他在蒔花弄草，就誇獎連連。

這個廣東鄰居不但勤於自家的庭院美化，也會幫忙對門的鄰居。我與他的芳鄰都是在例行散步時相遇，她說因為體力不足，有些粗活就請廣東鄰居幫忙，他是有求必應。

有一次我見到他在庭院中忙著，就誇獎他的熱心，他說其實芳鄰的庭園有不少需要改進的地方，但是他不便干涉，只能被動地等待對方開口求助。當下我立刻告訴他，我對鄰居落葉堆積的感受。

在目前的社區居住了將近十八年，對鄰近的庭院工作活，體驗到了人情的冷暖。感受最多的是，鄰居路過如果見到我在搬移沉重的花盆，都會停下來，詢問是否需要幫忙。

入秋時，有些人家的落葉堆積到一定程度，令我不能忍受。我頻頻對友人抱怨，我有拿起掃把去幫他們掃除落葉的衝動，朋友連忙勸止並告訴我，如果擅闖民宅，主人可以開槍護宅。

我喜歡把庭院裡的花木，以不同的角度拍攝相片，有時候就會欣賞一下。這些花木都是從小樹開始培養，多年以來，經由修剪施肥所努力的成果，看了就有成就感。

這個落葉之事，令我反省自己的個性，一個典型的O型人，生肖屬龍，再加上獅子座個性直爽又不畏後果。但是我最大的缺點是，時常忘了為人處事要謹記「吹皺一池春水，干卿底事？」

加州 矽谷 香港

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