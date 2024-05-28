我和太太年近古稀，在中美兩國各自生活了一半時間。在中國時人正年輕，趕上一對夫妻只能生一個小孩的政策，有了我們的女兒後，在她四歲時，我們全家從北京移民美國洛杉磯 。

剛來美國時，為了生存，我和太太在異國打拚，兩人都全職工作，每天早出晚歸，在女兒身上花費的時間有限。女兒很懂事，知道自己照顧自己，小學放學後，她就能自己穿過兩條馬路走回家，並在我們下班回家之前，就把家庭作業完成。

當年周末也想帶女兒去中文學校，又想讓女兒在周末享受孩童的樂趣，於是就在家裡盡量講中文。我們住在洛杉磯的西邊，女兒學校裡大部分同學是白人，少數族裔占少數。女兒這代在美國長大的華人，被外界稱為「香蕉人」。

女兒就讀加州大學 ，在學期間突然對中文感興趣，上了幾個學期的中文課，但講起中文還是洋腔洋調。我是中醫師，她大學畢業後又開始受我的影響要學中醫，並在學習中醫期間，結識了她的丈夫。她丈夫是越南 後裔，兩人同時獲得醫學博士學位，又一起通過醫學執照考試，結婚後都在我的診所裡工作，一切似乎都是上天的安排，我有了接班人，女兒和女婿有了工作，收入有了保障。

二○一六年，女兒懷孕了，有一天晚上十點鐘，我們接到女婿電話，女兒「破水」了。

在醫院忙碌一夜，第二天下午外孫女出生了，令我們特別驚訝的是，女婿從麥當勞買回來一大杯冰可樂、漢堡、薯條，女兒兩三口就吃下去，冰可樂也喝光了。

我看到後心裡感到難受，在中國人的觀念裡，坐月子是不能吃生冷的東西，我就埋怨了幾句，但女兒說：「我都折騰一天了，還不能吃點東西嗎？」我說當然可以吃，但吃什麼是有選擇的。女兒和女婿一副完全不理解的困惑表情，我也明白了他們在美國學的中醫，和我們在中國學的傳統觀念，兩者格格不入。

孫女出生三天後，當時洛杉磯陰雨交加，異常寒冷，小夫婦帶孩子去照相館拍新生兒照片，我們知道時他們已經回來了，女兒穿著單衣、拖鞋，完全看不出來是剛剛生完孩子的產婦。我將中國坐月子的傳統作法告訴他們，女兒和女婿搖搖頭發問：「為什麼？」

兩年多後，外孫出生了，又趕上新冠疫情肆虐，所有人都盡量居家避疫，不敢近距離接觸。太太怕女兒和女婿染疫波及孫輩，自己全副武裝按照女兒羅列的單子去買吃食，才發現他們吃很多垃圾食物。我們試圖勸告他們改變飲食習慣，女兒說都是女婿要吃的，我們也就不好多說了。

最讓我們看不慣的是，女兒和女婿給孫輩們不健康的食物，小孩子當然愛吃油炸薯條和甜點，想吃什麼就吃什麼，完全是「放養」。我們告訴他們，從小就要培養孩子健康飲食習慣，但他們是左耳進、右耳出，根本不放在心上，我們勸多了，他們煩；說少了，沒有用。

我們是在中國大饑荒時期長大，對各種東西都十分珍惜，特別是絕不浪費食物；女兒和女婿則是看到冰箱食物到期了，就馬上扔掉，實在可惜；我們不想說了，一是因為說了他們也不聽；二是他們自己賺來的錢，他們願意怎麼花是他們自己的事。平時常常告訴他們，我們可以隨時幫忙帶孩子或買東西，但女兒從來沒有要求任何幫助，不知道是「心疼」二老？還是自己完全獨立自主。

我們的前半生是在中國度過，所受的教育和受傳統文化影響，與在美國長大的孩子完全不同，兩代人之間原本就存在代溝，再加上女兒是受美國教育和文化的薰陶，中美兩國成長環境的不同，有時會覺得兩代人的思維方式和對某個問題的看法南轅北轍，互相都改變不了對方，只能聽天由命了。