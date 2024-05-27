蜥蜴在簡妮寬鬆的掌心裡。（圖／作者白丁提供）

在夏天充滿陽光的佛羅里達（Florida）玫瑰園裡，我和十二歲的簡妮有一個奇遇。我見到她的那一刻，一個蜜蜂趨近轉悠著，我慢慢提起手，蜜蜂趁勢落在我的手背。我逞能地一笑，簡妮會意地湊前，讓蜜蜂順著爬到了她的手心，她笑說：「是啊！只要心裡不慌，蜜蜂是不會螫人的。不過別去惹虎頭蜂，被牠螫了會沒命。」

下一刻，簡妮像在冰上做了一個單足旋轉的動作，等扭過身來，右掌上赫然出現了一隻蜥蜴。她噘了噘嘴，示意我收下，我懵了，哪敢接下蜥蜴呢？

那隻蜥蜴望著我，見我不理牠，就回望著簡妮，簡妮輕輕將牠握在寬鬆的掌心裡，牠露出頭來，神態似乎很舒服。我問簡妮：「這是蜥蜴還是壁虎？」她回答：「是蜥蜴吧！壁虎的腳上有吸盤，尾巴短而粗，會斷尾自保。」

簡妮小心地將蜥蜴收留在隨身攜帶的一個小紙盒裡，我忍不住問她，到底收養了多少小動物？她說了一長串，有兔子、烏龜、蠑螈、松鼠、魚和鳥，甚至還有蛇。她得意地說：「我七歲時，就把一隻小白兔抱回家。」我有點不相信地問她：「小白兔會聽妳的話？」

簡妮沉浸在回憶中，她說：「我把胡蘿蔔切成一小片，每天拿著去小樹林裡找小白兔，餵了很長一段日子牠終於跟我回家，我幫牠取名小白。後來才知道小白吃多了胡蘿蔔會脹氣，還會蛀牙。我就給小白吃狗尾巴草、麥桿、土豆片、紅薯片、豌豆莢和蒲公英，但千萬不能給小白吃巧克力和韭菜。我長大後，會帶著小白一起上大學。」

簡妮還分享了對烏龜的研究，她說：「我仔細看過烏龜的四隻腳，發覺在卡通影片中，龍的腳完全是按照烏龜的腳仿造的。我想，烏龜能將腳藏在殼裡，說不定在古代還能將翅膀藏在殼裡，和龍一起在天上飛呢！」

簡妮還有一個送烏龜回家的故事，很有意思。她曾撿了不少烏龜，給每一隻都取了名字，還登記了顏色及來自何方。有一天，花紋漂亮的花花悶悶不樂，添了新鮮食料也不管用，簡妮記得花花是在小島上發現的，於是她就找來一個大水缸，注滿了自來水，讓花花住進去，花花沉在缸底一動也不動，可能不喜歡自來水的味道。簡妮又去收集雨水，花花住在注滿雨水的大水缸裡，仍是懶洋洋的。

簡妮心想，對花花來說，大水缸還是太小，於是她抱著花花，纏著父親開車去了那個小島。到了島上，如鏡子一般的水面閃閃發光，簡妮彎下腰將花花送到水裡，花花伸長脖子，看到水底的魚蝦，連忙划動四肢，歡快地向前游去，又頻頻回頭張望，似乎向簡妮表示感謝。簡妮不捨地向花花揮手，並大聲說：「快去找魚蝦玩吧！」

後來我見到了簡妮年輕的媽媽，她告訴我，簡妮就是喜歡小動物，小動物也喜歡她。

小時候，花蝴蝶停在簡妮的鼻子上，她樂壞了，一動也不動；大熱天時，她喜歡和蛇一起玩，因為蛇在她手臂上移動，讓她覺得涼快；平常時，青蛙會面對面和她一起坐著，松鼠會來向她索討食物。

以上種種，我聽了很感動，我不是預言家，但我敢說，簡妮以後會是一個出色的動物學家。