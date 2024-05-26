鬧中取靜的紐約，社區人家花樹圍繞。（圖／作者李麗珠提供）

紐約一向四季分明，日前正逢春暖花開，我清晨即起，天色尚未大亮，街上少有行人，路邊的咖啡 車傳來陣陣香味。

我穿過街角的報攤，望見樹上冒出嫩綠的新葉，知道嚴冬終於過去了。

公園的草地像是剛修剪過，在空氣裡散出淡淡清香，路徑兩旁的花開已有多時，此刻正隨著微風搖曳，幾處小野菊也爭相探出頭來，為大地添上一道鮮豔的色彩，我深深地吸了一口氣，感覺幸福就在身邊不遠處。

迎面走過不少早起遛狗的人，在湛藍的天空下，主人一身輕便，氣定神閒地走著，狗兒在前後奔跑跳躍，不時往草地上翻滾，看到這些安樂景象，不由想到俄烏的戰火未息，中東的硝煙又起，多少無辜的百姓在掙扎求生，比起這些自由自在的狗兒，他們心中又會有怎樣的不堪。

太陽逐漸升起，眼前的世界更明亮了；我走過身旁這成排的古木，粗大的枝幹高壯挺拔，在空中縱橫交錯，幾乎布滿了整個巷道，巷道上盡是盤根錯節，似乎正向人們述說著久遠的歷史；我不知它們經過多少的風雨淬鍊，才能長成今天的模樣，但每次當我經過這裡時，的確都增加了面對困難的勇氣。

快走到家裡附近的教堂了，又看見它透著肅穆的古老外牆，那尖頂上高懸著一口大鐘，有時經過會正巧聽到鐘聲，鐘聲深遠渾厚，在這靜謐的小區內傳遞著祥和；我沒有特別的宗教信仰，但相信眾神都是引人為善的，此時但求世界早日化解爭端，不要再有戰亂的威脅，還給人們一個本該平和的乾淨大地。

這裡在繁華的紐約鬧中取靜，每戶人家的前後都有花樹圍繞，此時正是櫻花盛開的季節，無論走到何處都是一片粉嫩，更有些下垂的枝幹，把櫻花直接送向人的肩頭，我常常欲拒還迎，心中卻滿是喜悅。或在風雨過後，花兒散落於塵土間，大地又是另一番景象，花開花落本無常，是不是也像極了我們的人生？

我走得有些累了，找塊大石頭坐下，休息是生活中的逗點，只為走將來更長遠的路；天下萬物生生不息，我的四周春滿人間，希望也在人間。