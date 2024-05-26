工作難免會加班，唯一不好的就是不知道自己被分到哪個部門去，像是一個謎。對我來說，謎愈多愈好，何樂而不為。早上七點謎底揭曉，頭一次被分到婦產科工作，與新生命為伍內心有些激動，簡直就是一份禮物，讓我感到欣喜若狂。

我和護士Lisa要一起照顧六對母子，事先向她打招呼：「親愛的Lisa，我照顧媽媽，妳照顧Baby，這麼多年我都沒碰過新生兒，怕抱不好摔了，Baby太小了，好可愛但又好脆弱，我無從下手，簡直不知道如何面對。」我有些語無倫次，其中包含了激動與緊張，在還沒有見到新生兒之前，憑自己的想像，我先規畫出自己的工作範圍。

Lisa胖胖的大白臉上，綻開了一朵芙蓉花，她胖而軟的身材就像Baby的溫床，被她抱在懷裡的新生兒一定既舒適又溫暖，說不定還會咯咯地發出笑聲。她在我前面緩緩扭動的腰骨，套在粉色的工作服裡，散發著像天使般的母愛。我的眼睛盯著她，步伐加快地向一號病房走去。

輕輕推開房門，一陣低低的Baby咿呀聲飄入耳朵，我們循聲而去，那躺在小小玻璃框床裡的Baby四肢正舞動，白裡透紅的小臉上有一雙大眼睛、鼻子高挺、輪廓立體。我們與躺在大床上昏睡的媽媽打過招呼，測量Baby的體溫與黃膽指數。

「小凱文，小凱文，一定是拉便便了，你看起來不舒服哦。」Lisa一邊說一邊熟練地打開孩子的尿布，凱文那春筍般的小雞雞直直地挺著，我趕快拉上布簾說：「雖然人還小，也要有隱私。」Lisa扭頭瞪我一眼。看Baby的體格，西方人比東方人成熟快，才出生兩天的Baby，身體每個部位就長得有模有樣，有趣極了。

推開二號病房，這是一名華裔 媽媽，她正抱著自己的Baby左右晃動，孩子已經出現黃疸了，小臉看起來黃黃的，Baby正在睡覺。媽媽擔心地詢問：「這生下來時還粉白粉白的，怎麼一下子就醜成這樣？」我安慰她：「一周到兩周，黃疸就會自動消退，小女孩會愈長愈好看的。」

護理站的門口，站著一群非裔 正歡歌笑語地圍著兩個嬰兒安全座椅看，我也湊前往裡面看，只見兩個嬰兒安全座椅上躺著兩個小女娃，黑色的小臉都長著一雙眼白透亮的大眼睛，頭上都戴著粉色髮帶，兩人身上都蓋著滾蕾絲邊的粉色小毯子，儼然是一對雙胞胎姐妹花，我用黑玫瑰花蕾來形容她們的嬌嫩美麗。

「是自然，還是人工？」我直截了當地問，因為美國很多人都會採用人工受孕。「Of course,natural,natural,genetic.」旁邊一個塗著口紅、露出一口白牙的黑媽媽脫口而出，笑聲被鑲嵌到單詞裡飄在空中。

她接下來手舞足蹈地說唱著「My Baby,Baby,Babygirls.」說自己與妹妹就是雙胞胎，孫女又是雙胞胎。這個Grandma手裡拿著幾個五彩繽紛的氣球 ，也隨著她在空中搖擺，眼前的天花板頓時都被氣球換上了3D世界。