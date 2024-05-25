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心臟病突發

隱居

清晨時，阿芳突然被先生老莫搖醒，老莫說：「快送我去醫院，我心臟病發作了。」阿芳馬上去換衣服，老莫接著說：「來不及了，快去打電話叫救護車。」幾分鐘後，救護車就到了，四名消防員趕緊進門，老莫雖然痛苦萬分，還是忍耐著不舒服與消防員交談。

老莫以前曾經有過一次心臟血管堵塞，裝了一支血管支架，因為有經驗了，所以能夠忍著痛楚和不適，清楚地描述自己的症狀。

急救人員先拿藥給老莫服用，暫時解除了緊急狀態，一名消防員打電話給醫院後，他說我們社區裡的醫院沒有病床，要送到距離不是太遠的洛杉磯加大教學醫院。消防員說救護車沒有多餘的空間，阿芳無法搭救護車，她必須自己開車去醫院。

阿芳收拾一下後，開車去醫院，找到急診室裡的老莫，醫生說老莫需要裝兩支血管支架，會安排手術。阿芳傍晚回到家裡，在凌晨兩點時，突然接到醫院打來的電話，醫院把老莫轉送到南加大的附屬醫學中心，要在那裡動手術。打電話的護理師也沒有解釋為什麼要轉院？經過一整天的驚嚇疲憊，阿芳也沒有體力去追問原因了。

第二天上午，我太太突然接到小玉打來的電話，小玉是老莫和阿芳的女兒，她在北加州工作。

小玉說：「早上是我替媽媽叫Uber出租車，送她去醫院，因為媽媽的狀況已經無法開車了。」小玉問我們能不能幫忙照顧一下她媽媽？接到小玉的電話後，我們才知道老莫住院了，放下電話後，太太馬上打電話聯絡阿芳。

老莫早上十一點要動手術，我們講好了，等老莫手術後，我們去接阿芳回家。一直等到下午兩點多，才接到阿芳的電話，手術很順利，老莫已經可以開始進食了，胃口也很好，明後天就可以出院了。手術是一種稱為「血管成形術」的微創手術，在大腿的動脈切開一個小口，插入一根細長導管到血管中，然後送進去一個帶有支架的氣球到達血管阻塞處，讓氣球充氣後，就可以將支架撐開，使血管恢復血流，然後留下支架固定在血管中，再把氣球收回來。

南加大附屬醫學中心距離市區東邊不遠，正處在兩條高速公路交會處，道路錯綜複雜。接到阿芳後，我們連續錯過了兩個上高速公路的交流道，好不容易才開上高速公路，又逢下班時間，塞車嚴重，花了一個多鐘頭才回到我們的社區。阿芳一整天都還沒吃過東西，於是我們選擇去中國餐館用餐，想讓阿芳好好地吃一頓飯。

阿芳娓娓道來這兩天發生的事情，不忘提醒我們心臟病發作的狀況。阿芳說：「好好記住啊！血管堵塞引發心臟病發時，症狀是前胸口疼痛，後背更是非常痛，還會呼吸困難、全身冒冷汗、反胃與嘔吐。」

隔天下午，阿芳打電話來，她說老莫已經出院回家了，醫院幫他叫了Uber出租車，省了阿芳再跑到醫院去，一場突發的心臟病，總算是有驚無險，平安順利度過了險境。

心臟病 南加大 氣球

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