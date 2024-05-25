我們搬來加州 聖地牙哥（San Diego）已經快一年了，大致上一切都很滿意。剛來時我們沒有車，又聽說在加州沒有車就像沒有腳，出門會很不方便，這讓我們有點擔心。幸好兒子住得近，出入都靠兒子接送，久了我們覺得不能總是麻煩兒子，於是試著搭公車出門。

距離我們家兩個路口就有公車巴士站，每隔一小時有一班車經過，到市區鬧街需要轉一次車，要花不少時間。雖然如此，我們倒不覺得有那麼不方便，畢竟我們退休老年人，有的是休閒時間。

同時我們也想買車，開慣了車，一下子沒有車了，真有點不習慣。加州規定新居民須在十天內換駕照 ，我們覺得哪需要這麼急，不過我們向來奉公守法，只好盡快辦妥。我們到附近的加州車輛監理所服務處辦理換駕照，事先已經上網預約註冊，填完一些表格後，就拿到確認註冊的號碼。該服務處占地滿大，看見報到櫃台前排著一條人龍，讓我們嚇了一跳，以為要等很久才會輪到，幸好有一個工作人員提醒大家，如果有預先註冊，可隨即報到。

我們出示註冊號碼後，被指示坐在長板凳等待，大約二十分鐘後，廣播呼叫號碼，要我們到某櫃台的考核官那裡報到。我的考核官是一個西裔年輕婦入，人很和氣，她要我先繳交四十一美元申請費，然後核對我的身分、拍照及掃描指紋，最後檢測我的視力。我年過八十二，最怕視力不好，結果一切都過關沒有問題，我拿著考核官簽字的註冊單去筆試。

我們決定搬家後就上網查詢過，知道從外州搬來換駕照要通過筆試，我們在網路遍找試題樣本，可說準備得很充分。筆試可選用電腦網路或打印試卷，我選用電腦網路試卷，打入註冊號碼，第一道題目就會跳出來。剛開始我對答如流，漸漸地有了模稜兩可或答不出來的題目，我就都用猜的。不一會兒螢幕突然冒出一行字寫著「You failed the test. （你考試失敗）」，頓時把我愣住了。

我出來後，看到老婆比我早出場，正跟一個剛認識的老太太閒聊，老婆見我的表情有點垂頭喪氣，猜想我沒有通過筆試。

她倒是順利過關，原來筆試有二十五道題目，須答對二十一題（百分之八十五）才及格，我失策的地方就是沒有善用一個規則，那就是可以忽略跳過三道沒有把握的試題。我身經百戰，竟然在陰溝裡翻船，只好自認倒楣，老婆一再說這是天意，年老了不應再開車。

那時已近中午，我們到附近大華商場的小吃店用餐，餐後我愈想愈不心服，鼓足勇氣回到監理所重考。按規則每人都可考三次，三次失敗就要等一年後才能再報考。

有了第一次的經驗，我略過三道沒有把握的題目，果然順利通過，監理所發給我一張臨時駕照，正式駕照大約兩個星期後會寄給我。我在美國住了五十幾年，第一張駕照在俄亥俄州 （Ohio）拿到，後來在其他幾州搬來搬去，最後在麻州（Massachusetts）長住四十年，記得每個州換駕照都不必筆試，在加州換駕照的經驗，可能是我這一生最後一次了。