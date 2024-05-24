因為先生一直想去南美看伊瓜蘇大瀑布（Iguazu Falls），我們就參加了一個同時遊巴西 、阿根廷、智利三國的旅遊。在驚嘆大瀑布的雄偉壯闊之餘，我對這三個國家的人物景點有很深刻的印象。

二○○七年入選為新的世界七大奇蹟之一，坐落在巴西首都里約熱內盧（Rio de Janeiro）的巴西基督像（Christ the Redeemer），第一天在下榻旅館的窗外，遠遠就看到這座雕像。接下來三天的行程中，我似乎都會在不同的角落，看到這座一九三一年落成、每年吸引超過三十萬遊客的巨大基督像。

我們的運氣真好，當我們仰望這座三十米高、雙臂橫向伸展二十八米寬，站立在一個八米基座上的基督像時，整體雕像線條分明清晰可見。看著祂那淺淺笑容的臉和掌心微微朝上的雙臂，我深深地感受到，祂不僅僅是在關注眼下的我們和整個里約熱內盧市，更是全心全意去救贖天下眾生。離開里約熱內盧前，我到旅館陽臺上欣賞海灘夜景，沒想到一個轉身正要離去時，在遠方高處，我竟然看到在夜裡明亮發光的基督像。

荷西‧德‧聖馬丁（Jose de San Martin）是阿根廷的民族英雄，他將南美從西班牙殖民統治中解放出來，被阿根廷、智利、秘魯三國共稱為「祖國之父」（Father of the Nation）。當我們參觀阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的主教堂（Cathedral Metropolitan de Bueno Aires）時，教堂除了像我看過的歐洲大教堂一樣神聖莊嚴，裡面還有聖馬丁的陵墓，陵墓三面的護衛女神分別代表阿根廷、智利和秘魯三國。

我們雖然在教堂內沒看到守靈的士兵，但在要上遊覽車前，看到一隊身穿獨立戰爭年代紅、藍軍裝執槍的士兵隊伍，正踏著整齊的步伐，從對街總統府拉莫內達宮（La Moneda Palace）的廣場向教堂方向邁進。

坐著雙層巴士，花了近十個小時翻越安地斯山脈（Andes Mountains）從阿根廷來到智利首都聖地牙哥 （San Diego），第二天一大早，我們隨著導遊，趕往聖地牙哥的塞羅聖克里斯托瓦爾（Cerro San Cristobal）山上，參觀有名的聖母瑪利亞雕像（Statute of Virgin Mary）。雖然有登山步道可行，但因時間和體力的關係，我們全體搭乘纜索鐵道（funicular）上山。

山上有一個露天劇場，正在舉行布道大會，台階上坐滿男女老少，雖然我聽不懂西班牙語，但看到信徒們虔誠專注的神情，讓我這個非教徒也自然靜下心來。山上這座高十四米的聖母像，笑容慈祥端莊、雙手微舉手掌朝上，在祂站立的八點三米的基座內有一個小教堂，只可惜因時間倉促無法排隊入內參觀。在山上俯瞰聖地牙哥市的同時，我也看到許多笑容可掬的年輕義工，從他們的身上，讓我想起以前當義工的歡喜。

在旅遊中，除了飽覽山水名勝 古蹟之外，我們還能學到一些平日很少接觸到的人事物。雖然我對上面這三個景點中的人物，有的是初識，有的了解不深，但我覺得他們都很值得我們敬仰。