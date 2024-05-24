由於新冠疫情 阻隔，五年之後再度來到美國客居小住，女兒家在新澤西州 （New Jersey）的普林斯頓（Princeton），新養了兩隻貓，給人意料不到的「貓趣」。

一隻白底色夾雜幾大塊黑色毛的花貓，喜歡和人親近。我來的第二天早上，牠就繞著我的腿來回轉，喵喵叫不停。小外孫女說：「牠要你餵牠呢！」問明白了餵貓食的慣例之後，我愉快地承擔了餵貓的任務。另一隻黃貓卻非常膽小，遠遠地見到人，就表現出驚恐的目光，躲到更遠處後，再恐懼地回頭望著人。孩子們說，黃貓從小就是這樣驚恐躲人。

在餵貓吃罐頭時，花貓搶占著兩個有罐頭肉的食盆，黃貓不敢去吃罐頭肉。於是等花貓吃完走開後，再把黃貓關在洗衣房裡餵牠吃罐頭，但卻聽見黃貓的嗚鳴，開門一看，黃貓立即奪門竄逃，盆裡的罐頭肉一口也沒吃。單獨關起來餵食，反而讓膽小的黃貓萬分恐懼，顧不得美食的誘惑。

膽小如鼠的黃貓，遇到有吃肉的機會，竟陷入極端恐懼，不敢吃美味，原來貓也有性格，性格影響著貓的自在生活，黃貓的極端恐懼心態，只好吃普通貓糧了。人為的干預，符合不了貓的自然心態，還是順乎黃貓的自然天性吧！畢竟就這樣已養了黃貓兩、三年。

星期日要外出，先給貓食盆裡多放些罐頭肉。花貓先去吃了，然後尋到黃貓所在的房間，過了一會兒，黃貓出來到洗衣房去，吃起了罐頭肉。哇！貓之間竟然也有情分，也有貓意識的相互溝通和交流。同時養兩隻貓，看到了不同貓的性格差別，會造成生活境況也有差別，這跟人類何其相似。

有一次，貓罐頭的蓋子沒有全部掀開，花貓伸出爪子去掏出肉送進嘴裡，是伸出右前掌掏肉吃。我很早就注意觀察過，在家養的寵物 貓狗，就像人類一樣，多半都有「右掌優勢」的個體和左撇子個體的分別，而且貓狗的「右掌優勢」個體也比左撇子多。

每條狗究竟表現是左側利或是右側利，可以從狗撒尿抬後腿看出來。因為哺乳動物的大腦都由左右兩個半球組成，兩個半球裡總有一個處於相對的強勢，於是就有對應肢側的功能強勢，表現出右爪利或者左爪利。

多次看到貓食盆裡的餅乾或罐頭，盆底部中間的最先吃掉，那是貓最順嘴的吃位。貓嘴前方盆底與盆牆交接處的貓食卻剩下。因為貓鼻子抵到了盆牆，嘴就吃不著那一方的貓食了。把這交接處的剩留貓食撥到盆底中間，貓就會再去吃乾淨。這似乎是貓吃盆中食物時，只是用嘴去食用，而不用前爪去把食物刨到方便下嘴的盆底中間，沒有用爪子去幫忙進食。

另外一些哺乳動物則有用爪子捧著吃的，例如松鼠等動物，這究竟是我家花貓個體的偶然習性，還是家養的貓都這樣？因為貓的天性要捕捉老鼠，捕鼠不可能不用爪子。