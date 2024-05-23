退休 後，我把對生活的要求降到最低，活動範圍只限於鄰近的兩、三個市鎮，但求日子簡單，安享晚年。不料去年十二月三十日外出吃早餐後，突然全身發軟，不停地顫抖冒冷汗，瞬息之間，整個人一下子變成虛弱的病人，病症來勢洶洶，從未遇過。

我心知不妙，立即叫內子緊急送我前往鄰近的巴沙迪那（Pasadena）杭廷頓醫院急診室，並即時請示好友黃醫生，他告知這是尿道發炎突然引起的「感染性休克」，有危險性不能延誤就醫。

黃醫生再三叮囑，他要求立即能跟值班醫生通話，以便提供藥物建議，他有我的最新驗尿報告，可以在緊急情況下準確地提供適當的消炎藥。

不到二十分鐘，我就被送到急診室，表達來意後，醫護人員立即接手處理。醫護人員見我神智尚清醒，問我是否允許他們做必要的緊急救命措施？我立即意會到自己已接近生死關頭，下一秒鐘，任何情況都可能發生，莫非這就是我在人間的最後一刻？

我閉上眼睛，在腦海中急速回顧人生，我已完成一生該做的事情和該盡的責任，有足夠積蓄讓內子晚年享用。只是有一點小遺憾，未能趕及看到我被「世界日報 」留用的文章，寫作是我晚年唯一最感興趣的事。至此，我感嘆人生不一定都是完美的，生命來去就是這麼簡單，讓人完全沒有心理準備。

在迷茫中，急診室的主治醫生過來問診，我猛然記起黃醫生的叮囑，醫生竟以不符合院方規矩，而拒絕對話的要求，似乎規矩比救命還重要。幸好不久有一個護士走過來，願替我轉達黃醫生的短訊給值班藥劑師，經過藥劑師與主治醫生商討後，我最終獲得適當的消炎藥。

混沌中，不知經過多少時間，我突然清醒過來，發覺自己躺在一間白色的病房，病床旁邊桌上有我的手機，我大難不死，仍在人間。急忙抓起手機查看世界日報，驚喜地看到我祈盼的文章刋登在「家園版」，眼淚立即奪眶而出，我終於看到以為不會刊登的文章，沒留下遺憾。

當天正是二○二四年元旦，想不到我竟在醫院過新年。不久，即見黃醫生夫婦與內子相繼趕到病房，黃醫生看過醫院施藥紀錄後說：「我很擔心昨晚醫院未能及時給你正確的消炎藥，救治感染性休克只有六小時的黃金時間，錯過會有生命危險。醫院並非無能，而是重新檢測 需要花時間，不及我手中有你的最新報告，幸好院方很快由一劑普通消炎藥改為正確的消炎藥。」黃醫生哪裡知道我有幸能遇到好護士和藥劑師？

我大難不死，除了帶有幾分運氣外，慶幸有個好妻子陪伴、有個長期培養感情的黃醫生和優秀的院方醫療團隊。

到此，我深刻體會到，人到年老時，身體隨時都會向你算總帳，反映你過去對待身體的得失，疾病可能會在你毫無準備的時候發生。奉勸當下長者，要及時行樂，否則身體如果突然向你算總帳時，可能沒有我這麼幸運。