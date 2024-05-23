我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

險闖鬼門關

志堅

退休後，我把對生活的要求降到最低，活動範圍只限於鄰近的兩、三個市鎮，但求日子簡單，安享晚年。不料去年十二月三十日外出吃早餐後，突然全身發軟，不停地顫抖冒冷汗，瞬息之間，整個人一下子變成虛弱的病人，病症來勢洶洶，從未遇過。

我心知不妙，立即叫內子緊急送我前往鄰近的巴沙迪那（Pasadena）杭廷頓醫院急診室，並即時請示好友黃醫生，他告知這是尿道發炎突然引起的「感染性休克」，有危險性不能延誤就醫。

黃醫生再三叮囑，他要求立即能跟值班醫生通話，以便提供藥物建議，他有我的最新驗尿報告，可以在緊急情況下準確地提供適當的消炎藥。

不到二十分鐘，我就被送到急診室，表達來意後，醫護人員立即接手處理。醫護人員見我神智尚清醒，問我是否允許他們做必要的緊急救命措施？我立即意會到自己已接近生死關頭，下一秒鐘，任何情況都可能發生，莫非這就是我在人間的最後一刻？

我閉上眼睛，在腦海中急速回顧人生，我已完成一生該做的事情和該盡的責任，有足夠積蓄讓內子晚年享用。只是有一點小遺憾，未能趕及看到我被「世界日報」留用的文章，寫作是我晚年唯一最感興趣的事。至此，我感嘆人生不一定都是完美的，生命來去就是這麼簡單，讓人完全沒有心理準備。

在迷茫中，急診室的主治醫生過來問診，我猛然記起黃醫生的叮囑，醫生竟以不符合院方規矩，而拒絕對話的要求，似乎規矩比救命還重要。幸好不久有一個護士走過來，願替我轉達黃醫生的短訊給值班藥劑師，經過藥劑師與主治醫生商討後，我最終獲得適當的消炎藥。

混沌中，不知經過多少時間，我突然清醒過來，發覺自己躺在一間白色的病房，病床旁邊桌上有我的手機，我大難不死，仍在人間。急忙抓起手機查看世界日報，驚喜地看到我祈盼的文章刋登在「家園版」，眼淚立即奪眶而出，我終於看到以為不會刊登的文章，沒留下遺憾。

當天正是二○二四年元旦，想不到我竟在醫院過新年。不久，即見黃醫生夫婦與內子相繼趕到病房，黃醫生看過醫院施藥紀錄後說：「我很擔心昨晚醫院未能及時給你正確的消炎藥，救治感染性休克只有六小時的黃金時間，錯過會有生命危險。醫院並非無能，而是重新檢測需要花時間，不及我手中有你的最新報告，幸好院方很快由一劑普通消炎藥改為正確的消炎藥。」黃醫生哪裡知道我有幸能遇到好護士和藥劑師？

我大難不死，除了帶有幾分運氣外，慶幸有個好妻子陪伴、有個長期培養感情的黃醫生和優秀的院方醫療團隊。

到此，我深刻體會到，人到年老時，身體隨時都會向你算總帳，反映你過去對待身體的得失，疾病可能會在你毫無準備的時候發生。奉勸當下長者，要及時行樂，否則身體如果突然向你算總帳時，可能沒有我這麼幸運。

世界日報 檢測 退休

上一則

含辛茹苦弄孫記

下一則

貓與狀聲詞

延伸閱讀

胡錫進：解放軍有充裕力量封鎖台灣空域和周圍海域

胡錫進：解放軍有充裕力量封鎖台灣空域和周圍海域
華裔護士註冊協會 慶祝護士節暨成立26周年

華裔護士註冊協會 慶祝護士節暨成立26周年
護士大力推薦 懶人鞋2.2萬人愛

護士大力推薦 懶人鞋2.2萬人愛
費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外

費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02

另類夫妻

2024-05-18 02:00
我的美國媽媽Adele Baker。（圖／作者蘇舒提供）

我的美國媽媽

2024-05-16 02:00
台北的承恩門。（圖片提供∕文章）

走看台灣百年滄桑

2024-05-19 02:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心