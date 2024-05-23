女兒和女婿請人打掃好一個房間，準備讓我們隨時可前往居住，以便幫忙照顧小外孫。我想我們身為外祖父母也應該盡點心力，於是從台灣旅遊返美後，次日便去女兒家。看到這對新上任父母把小外孫照顧得挺好的，但心疼他們太辛苦了，我遂自告奮勇表明，由我們來值夜班。

剛從台灣玩回來還有時差，我對女兒說：「那明天下午我們來住你們家，但我不住一樓的房間，你們叫我看手機、聽聲音，再飛奔到三樓去看小外孫，那我肯定會精神錯亂，一刻也無法睡，要不你們就把小外孫房間裡的大床整理好後，讓我和妳爸晚上去陪睡，這樣有什麼動靜，我們馬上可以起身照顧寶寶。」女兒和女婿都覺得聽起來很不錯，於是我們很順利地度過了第一個夜晚，女兒和女婿也得到了較多的休息與睡眠。

我們也約好次日下午再來，一周在女婿家住三晚，我們在自己家住四晚。有一天夜晚，因為不是自己的家，不習慣環境，我的右腳背踢到床架，雖然疼痛仍尚能忍受，但幾天後覺得腳背非常疼，一看腫得很嚴重，難怪這麼疼，但我忍痛力超強，還是繼續到女兒家照顧小外孫。

不料老公開始埋怨：「妳這樣子沒完沒了，要忙到什麼時候？」我一心想說服老公「你就當來女兒家度假，你看女婿把小外孫的生活環境布置得多好，溫度和濕度全都調到最適合居住，哪像我們家因為想省電，捨不得開暖氣。」但老公仍有微詞。

照顧小外孫會睡不好覺，寶寶每晚都有一段哭鬧期，我和老公說：「那你送我過來，你回去，等我要回家，你再來接。」老公說：「那不行，我們可是perfect team，同甘共苦。」況且我也不放心老公一個人，他肯定沒法過的。善良的老公只好繼續陪伴我一起去照顧小外孫，而且我們也要做個好榜樣給女兒和女婿看。

而我也尊重老公的原則，除了幫助他們年輕人，我們仍要保有自己的生活品質，所以照樣跳排舞、上健身房。

照顧寶寶可不是輕鬆的活兒，幾十年沒照顧小娃娃，還得虛心向女兒和女婿重新學習，第一次幫小外孫換尿褲就被他噴尿，女兒在一旁提醒，也來不及防備。以前看電影還以為是故意誇大搞笑，原來還真是如此，因為我只照顧過兩個女兒，原來男女寶寶還真是有差別。

而且現在育兒有新的輔助產品，以前根本沒用過也沒看過，例如抱枕餵奶、換尿布要抱到換尿布的檯子，洗澡盆中央有個擋柱，以免寶寶滑到水盆裡，每天這樣搞下來全身痠痛，還會腳疼。女兒和女婿有時會為了照顧寶寶鬧彆扭，又加上大家總有些意見不一致，幸好我和老公已到了知天命之年，不會為一些雞毛蒜皮的小事起衝突，我也不能偏袒女兒，反而還得對女婿更好，每次去女兒家，我總是提了一堆食物給女兒和女婿進補。

「我們辛苦來照顧小外孫，他們在書房裡，女婿在打遊戲，女兒在追韓劇 。」老公有點意見了。「你總不能叫女婿什麼休閒活動都沒有吧！他不吃喝嫖賭，就喜歡打遊戲，況且他也不是啥事都不做。而女兒也是趁著使用擠奶器時，看一下韓劇，你就別太小心眼了，我們本來就是讓他們紓壓放鬆，甚至出去約會。況且女婿還經常下廚做飯給我們吃。」我如此地安慰老公。

育兒過程不容易，我們的孫子Jacob真是太幸福了，有我們老少夫妻四人同心協力照顧他。