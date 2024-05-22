這一次世紀大疫有三年之久，大家都盡量待在家極少出門，真是悶壞了所有人。日前我的家庭醫師告訴我，她最近出門旅遊，在台灣吃了很多美食，回來就立刻報名烹飪班學習中華料理，她強調：「疫情 已接近尾聲，大家都努力重新開始過正常生活並出去旅遊，妳呢？」

「不去了，因為年紀大了，耳不聰、目不明，老是落單。」我頹喪地回答。因此，我想起多年以前，我們女作家協會在外地開會，早就約好了隔天早上九點，全體人員由旅館大門外乘車到會場。第二天一大早，大家上車後，數一數人數，發現少了一個人，我連忙喊大家：「請稍等，我回去一下，馬上就來。」我氣喘吁吁地奔回旅館，只見住在我隔壁房間年長的美艷姐，獨自一人坐在餐廳吃早餐。

「咦？美艷姐，大家都上了包車，準備一起到會場，妳怎麼還在吃早餐？」我詫異地問。「是嗎？我正覺得奇怪，怎麼人都不見了，只剩我一個人呢？原來大家要一起坐包車到會場，我怎麼不知道呢？」坐在餐桌前的她，茫茫然地問我。

「哦，昨天吃午餐和晚餐時，大家不是討論了很久嗎？後來決定早上九點在旅館大門外集合，一起搭包車到會場。」我又好氣又無奈。

「唉！大家怎麼就這樣走了，竟然都沒有告訴我？」她很無辜地重複著，叫我如何回答呢？前一天大家都在熱烈地討論集合方式，而且當時她老人家也笑嘻嘻地在現場。老人家年歲已大，因為耳朵聽不清楚，只見大家踴躍發言，也懶得去管眾人到底發表了什麼言論。

我現在不就已經是當年美艷姐的年齡了嗎？自己近來似乎也覺察到大家都在討論的事情，不知何故，我好像並沒有聽見。「就怕耳朵不好，大家都走掉了，只剩我一人還在餐館吃早餐，所以也不敢參加旅行團。」我對我的家庭醫師說，心中還在猶疑。

「不是替妳配了助聽器嗎？戴助聽器與戴眼鏡不同，助聽器是要配戴後，用來鍛鍊聽力的。」我的家庭醫師很有耐心地解釋。

「喔！」一個人怎能不相信醫師說的話呢？何況次日孫女還說全家要帶我一同去台灣旅遊。

「奶奶，不用怕，我們自己一家人專門租一輛中等大小的包車，特地請會講英文的私人嚮導，不就萬無一失了嗎？」我那孝順的兒子和媳婦也在一旁鼓勵著我。媳婦柯麗雅教授和孫女的男友阿不多，雖然都有中文名字，但都不會說中文。

「四嫂，不用怕，我們兩個人同住一間房間，有什麼事情，我保證會照顧妳。」比我年輕的小姑，也在一旁安慰我。我婆婆過世後，小姑在她結婚之前，曾在我家住過一陣子，所以跟我們都特別親近。

既然如此，我千萬不能拒絕，因為就算不拒絕，恐怕也是此生最後一次機會了。