前陣子，我辦了一張新的信用卡 ，其中一項吸引人的福利是可以到各機場貴賓室，於是我利用三月到加拿大亞伯達省（Alberta）參加朋友婚禮時，回程特地提早三小時到機場。老土的我，想看看機場的貴賓室是什麼模樣。

卡加利（Calgary）機場的貴賓室清雅寧靜，優雅的咖啡 廳提供了咖啡、啤酒、酒類飲品，還有簡單的咖哩雞飯、義大利 麵、精緻的小點心。我拿了一些食物，找到了靠窗可以看見飛機的位子坐下來。

飽餐一頓後，回頭望見一名三十多歲左右的亞洲臉孔服務員，推著餐車往我們這個方向走過來，開始收拾兩旁的杯盤餐具。我看了看我們杯盤狼藉的桌子和凌亂的周邊，除了地上放著我和先生的兩個手提行李箱，椅子上還有我們的背包，桌上放著朋友送給我們的一對水晶花瓶禮物。

於是我隨手把所有喝完、用完的大小餐具疊在一起，並把放在地上的行李箱往窗戶邊移過去，椅子往兩邊靠，挪出一個空位，就是想等服務員來收東西時，餐車可方便地停在桌子旁，不用七手八腳跨過一大堆行李，減少餐具拿不穩掉下來砸到禮物的風險。

這時服務員走到我身旁，向我一鞠躬，她感動地告訴我，工作了這麼久，第一次遇到有人這麼為她著想。因為她平常工作時常常提心吊膽，有時會擔心被隨意擺放的行李絆倒，有時會憂慮食物的殘渣或是杯子裡的水，滴到了客人名貴的包包，她十分感謝我的善良和貼心。

我當時感到十分慚愧而臉紅起來，其實我會這麼做，並不是出於體諒她工作辛苦，就是單純為了保護朋友送的禮物而已。

記得有一次，在紐約甘迺迪機場準備通過安檢時，每個人都如臨大敵似地忙著脫鞋子、拿出電子用品、手忙腳亂地卸下身上東西。對於經驗豐富的我來說，早就提前部署，我先把灰色的籃子拿在手上，準備輪到我時，立刻把我的背包放進去，就可以比別人快一步。

沒想到一名安檢人員對著我猛揮手，並大叫著要我走向前，把需要安檢的物品放在他面前排好的灰色籃子。我正懊惱著如何把手上多餘的籃子放回原位，無奈排隊的人實在太多了，無法後退，也無法向前，只能尷尬焦急地站在原地動彈不得。

此時，一個排在後面隊伍的年輕黑人，把我的籃子順手接過去，示意我往前去，籃子給他用就好。當下一陣溫暖從內心湧現，在機場遇到不認識的陌生人，他的舉手之勞解決了我的煩惱。

「勿以善小而不為」，日常生活中，我們常常會因為一個不經意的小善，帶給別人無盡的力量，別人也許因此有個美好的一天，有了繼續努力的動力和希望。