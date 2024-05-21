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懷念玻璃教堂

鄭敏

世界日報四月十三日報導，位於派洛斯福德斯半島（Rancho Pablo's Verdes）的Wayfarers Chapel旅人教堂，由於過去兩年，冬季少見的連日大雨造成土地移動和滑坡，所在地的地基正在破裂，雨水在地面流淌造成教堂外的擋土牆裂開，石頭走道也出現裂縫，建物上有多片玻璃塊碎裂，目前已經無限期關閉。

這座教堂由名建築師Lloyd Wright設計，於一九五一年揭幕，是一棟位於坡上高處且面對太平洋的美麗建築，在二○二四年初已經被聯邦列入為「國家歷史景觀」之一。

由於教堂建築除了支架外，其他全為透明的玻璃，南加的居民習慣稱為「玻璃教堂」。從我們住的托倫斯（Torrance）朝南爬坡，順著海岸線繞行就可抵達，這一向是國外或外州的親友來訪時，必帶去遊覽的地方。教堂內部的天花板與前後左右的外牆，皆是彩色透明玻璃建材，在裡面可仰望天空及外面的景色。

教堂外則有花圃園林及石造步道，可以觀賞園藝及海景，天氣晴朗時，還可見遠方的海上輪船航行，以及盡頭處的卡塔琳娜島（Catalina Island）蹤影。

此教堂也是年輕人舉辦婚禮的首選之地，據朋友透露，得先註冊預約，之後至少要等一年半才能輪到。有一件趣事在此必須一提，由於教堂皆為玻璃搭建，晚上可透過玻璃屋頂賞月觀星，把燈光調暗點上蠟燭後，可以增加浪漫的氣氛，可惜婚禮不會在晚上舉行。在炙熱的夏天，太陽會從沒有遮蔽的玻璃屋頂直接照射，酷暑逼人。

據一名曾在夏天參加玻璃教堂婚禮的朋友說，在這個沒有冷氣設備的教堂內盛裝參加婚禮，就好像走進一個火爐一樣，十分炎熱，男女賓客揮汗如雨、汗流浹背。所以如果在夏天參加玻璃教堂婚禮，自己需要帶一把扇子或者穿較輕便的衣服。

玻璃教堂除了可舉辦婚禮，教堂內外景也是電影拍片的場所。目前經由地質學家檢測後，結論是重建不妥且困難重重，玻璃教堂重建夢碎，執行單位也已經計畫搬遷。為了安全考量，從現在到二○二五年為止，已經有一百七十五個預訂活動，其中包括許多婚禮被取消，長達七十三年歷史的玻璃教堂將步入歷史，我們除了失去了一處可以帶外地親友遊覽的景點，留下的是一個令人心碎的永久懷念。

檢測 南加 世界日報

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