壯壯和囡囡是一對手足情深的好兄妹，壯壯比囡囡大十一歲，囡囡總稱壯壯為「老哥」。媽媽總說：「相隔十一年了又有了囡囡，這是上帝賜給我們家的意外禮物，壯壯要好好愛護這個可愛的小妹妹。」

壯壯在加州 洛杉磯UCLA上大學，每逢假期回家，囡囡見到哥哥總會伸出雙手，並把手圍在哥哥的脖子上，親切地說著：「老哥，我好想你啊！你和我一起玩遊戲好嗎？」哥哥總是點點頭笑說：「好的。」

兄妹兩人年紀相差大，但他們仍然有共同話題與興趣，妹妹總愛當哥哥的跟屁蟲，哥哥有時去跟老同學會面，妹妹就在家裡著急。哥哥回來時，手裡總會捧著奶茶和妹妹喜歡吃的東西，這是哥哥用自己的零用錢買的。

壯壯去年畢業，總部位於西雅圖 的亞馬遜 （Amazon）聘請他去工作，臨走時囑咐囡囡：「小妹，妳要聽爸媽的話努力學習，將來也到西雅圖和我一起上班。」他並告訴妹妹：「老哥每個月發下來的工資，會拿出五百美元寄到妳將來上大學的教育基金卡中，幫助妳支付學費，一直到妳大學畢業。」

在美國十三歲是進入青少年的開端，代表過完兒童時代，正式成為一名青少年了，因此，這年的生日是特別有意義的。今年四月八日是囡囡十三歲的生日，壯壯特地從西雅圖趕回來慶祝囡囡的生日，還為囡囡辦了一個隆重又特殊的生日party，買來彩色汽球、生日蛋糕、甜點水果以及日本料理等。囡囡請了五個同學前來參加，壯壯還專門為這些同學準備了畫筆、畫圖板和各種顏料，讓同學們隨意畫圖，盡情地享受快樂的一天。

生日party結束時，囡囡拆開大家送給她的禮物，唯獨沒收到壯壯的任何禮物，大家以為壯壯忙，來不及準備。第二天傍晚，壯壯要回西雅圖了，兄妹兩人不捨地道別，壯壯在上飛機前，發給囡囡一條短信，內容提到要和妹妹玩一個有趣的遊戲，這遊戲有十個環節，一環扣一環，只要按照老哥的提示去尋找禮物，一定會找到的。

列舉以下幾個環節，例如囡囡到自己床上的枕頭邊看到一張紙條，上面留言：「可以到相框的後面去看看。」囡囡把房子裡所有的相框都翻看了一遍，在一個相框架下發現了另一張紙條，上面提示：「到青菜旁去找找。」囡囡又把兩個冰箱都翻找了一番，什麼也沒有啊！後來她想到有個青菜造型的瓷器，結果看到這個瓷器青菜底下壓著一張紅色紙條，又指示：「請到又矮又胖的用具中去拿。」囡囡心想：「什麼是又矮又胖的東西呢？今天我不睡覺也要找到它。」皇天不負苦心人，終於在一個又矮又胖的茶壺中發現了一組密碼，這個密碼數字是三三五五八八，可以用在網路上領取禮物卡。

這場尋寶活動我們全家都參加了，連八十多歲的外婆也湊熱鬧一起找禮物，遊戲從開始到結束共有十個環節，持續找了二個多小時，搞得大家先是興奮和激動，後來被搞到精疲力盡。老哥知道後說道：「只要小妹喜歡，我就高興。」囡囡回信給壯壯：「你真是一個有趣、能逗我開心的老哥。」