我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 但是…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

返台遇到強震

梁蘭蓁

三月中旬，我們十個人跟著旅遊達人魯珍到日本、韓國觀光，按照預估的花期，到日本就是櫻花盛開的時候，所以我們都非常期待賞櫻之旅。

沒想到今年日本櫻花預測完全失靈，我們三月二十四日抵達東京時非常寒冷，走過東京、京都、名古屋和大阪，一路上不是下雨就是下雪，沒有看到滿樹粉嫩的櫻花，只有看到滿地積雪，人算不如天算。

後來我們連去富士山的行程都泡湯了，因為天氣太冷，富士山之行只到了山腳下的停車場。天上下著大雨，地上踩著沒有來得及融化的冰和雪，拍攝了一張穿著雨衣撐傘的狼狽照片。

日本行結束後，我在回美國以前，特地留在台北幾天，以便和高中同學聚會。我借住在好友家，四月三日早上好友出門運動，我留在她家吃早餐並和一名朋友打電話，正聊得愉快時，突然間發生大地震，我們同時大叫一聲，扔掉電話後，兩人忙著各自逃命。

我的好友住在一棟十八層樓的大樓，她家在十一樓，地震發生時，我站在客廳不知所措，桌子是玻璃做的，不能躲在下面，餐廳的木頭桌看起來不夠厚，擋不住什麼東西。我驚慌不已，感覺到整棟樓搖晃得很厲害，晃了好久，而且有很大的轟隆隆聲音。

這時牆壁上有一個畫框掉下來，天花板上面的吊燈猛烈地搖晃著，水晶球垂飾擺動得非常厲害，我怕它會掉下來，此刻地動天搖，讓我體會到人類的渺小。我非常無助地趴在長沙發旁邊，我想萬一有東西倒下來，沙發會造成一個金三角的救命空間。幸好不久後搖晃停止了，我馬上進房間拿護照，趕緊搭電梯下樓去。

走到大樓的中庭，已經有很多住戶站在那邊避難了，有人說牆上的鏡框掉下來了，有人說家中的酒瓶摔了一地，大家都說東西不重要，保命最要緊，我這才回神過來，剛才我急忙往外跑，根本沒注意到朋友家損失的情況。大家都說在慌亂中爬樓梯下樓，腿都嚇軟了，聽到這裡，我才想到地震時最好不要搭電梯。

我在中庭和鄰居待了一陣子，大夥看看沒有什麼事了，才紛紛解散回家，此時朋友也趕回家了。我們膽戰心驚地回到大樓，察看屋內情況，牆壁上有裂痕，房間櫃子的抽屜都被震到打開了，書架上的書也掉了一地。朋友一直說幸好老天保佑，家中災情不大。

我這次遠行，沒看到日本的櫻花，反而在台灣碰到了規模七點二的強震，幸好有驚無險，非常感謝老天爺讓我能夠平安返美。

日本 地震 觀光

上一則

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

下一則

紅豆餅──憶父親

延伸閱讀

日本富士山將限制登山客 山梨縣20日起開放線上預約

日本富士山將限制登山客 山梨縣20日起開放線上預約
「列車內有蛇」日本山手線驚魂 2700旅客受影響

「列車內有蛇」日本山手線驚魂 2700旅客受影響
新港奉天宮媽祖出差京都 吸引日本民眾挑戰擲聖筊

新港奉天宮媽祖出差京都 吸引日本民眾挑戰擲聖筊
日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-18 21:51
作者自製的「港式拿破崙」。（圖∕朱晨）

情繫拿破崙

2024-05-13 02:02
圖∕黛安

苦行與躺平

2024-05-15 02:02

生命的輪迴

2024-05-14 02:00
我的美國媽媽Adele Baker。（圖／作者蘇舒提供）

我的美國媽媽

2024-05-16 02:00

小鎮尼羅

2024-05-15 02:00

超人氣

更多 >
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因