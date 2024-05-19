三月中旬，我們十個人跟著旅遊達人魯珍到日本 、韓國觀光 ，按照預估的花期，到日本就是櫻花盛開的時候，所以我們都非常期待賞櫻之旅。

沒想到今年日本櫻花預測完全失靈，我們三月二十四日抵達東京時非常寒冷，走過東京、京都、名古屋和大阪，一路上不是下雨就是下雪，沒有看到滿樹粉嫩的櫻花，只有看到滿地積雪，人算不如天算。

後來我們連去富士山的行程都泡湯了，因為天氣太冷，富士山之行只到了山腳下的停車場。天上下著大雨，地上踩著沒有來得及融化的冰和雪，拍攝了一張穿著雨衣撐傘的狼狽照片。

日本行結束後，我在回美國以前，特地留在台北幾天，以便和高中同學聚會。我借住在好友家，四月三日早上好友出門運動，我留在她家吃早餐並和一名朋友打電話，正聊得愉快時，突然間發生大地震 ，我們同時大叫一聲，扔掉電話後，兩人忙著各自逃命。

我的好友住在一棟十八層樓的大樓，她家在十一樓，地震發生時，我站在客廳不知所措，桌子是玻璃做的，不能躲在下面，餐廳的木頭桌看起來不夠厚，擋不住什麼東西。我驚慌不已，感覺到整棟樓搖晃得很厲害，晃了好久，而且有很大的轟隆隆聲音。

這時牆壁上有一個畫框掉下來，天花板上面的吊燈猛烈地搖晃著，水晶球垂飾擺動得非常厲害，我怕它會掉下來，此刻地動天搖，讓我體會到人類的渺小。我非常無助地趴在長沙發旁邊，我想萬一有東西倒下來，沙發會造成一個金三角的救命空間。幸好不久後搖晃停止了，我馬上進房間拿護照，趕緊搭電梯下樓去。

走到大樓的中庭，已經有很多住戶站在那邊避難了，有人說牆上的鏡框掉下來了，有人說家中的酒瓶摔了一地，大家都說東西不重要，保命最要緊，我這才回神過來，剛才我急忙往外跑，根本沒注意到朋友家損失的情況。大家都說在慌亂中爬樓梯下樓，腿都嚇軟了，聽到這裡，我才想到地震時最好不要搭電梯。

我在中庭和鄰居待了一陣子，大夥看看沒有什麼事了，才紛紛解散回家，此時朋友也趕回家了。我們膽戰心驚地回到大樓，察看屋內情況，牆壁上有裂痕，房間櫃子的抽屜都被震到打開了，書架上的書也掉了一地。朋友一直說幸好老天保佑，家中災情不大。

我這次遠行，沒看到日本的櫻花，反而在台灣碰到了規模七點二的強震，幸好有驚無險，非常感謝老天爺讓我能夠平安返美。