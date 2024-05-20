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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

賭城看球

夏洋洲

去年聖誕節前，我們到拉斯維加斯去看球，不是因為突襲者橄欖球隊閃電般的跑位，也不是黃金騎士冰球隊的快速得分，吸引我的是賭城二○二三年夏季竣工的MSG sphere，這是花二十三億美元砸出來的新地標，給人們帶來的震撼無法形容，也無法歸類，自認有文化者稱它「味精球」，普羅大眾則送上一個既土又萌的代號「大球」。

黃昏時，從火烈鳥旅館一路向北，穿過了著名的威尼斯人酒店的長廊，進了大球的心臟。訂票晚了，最頂層往下走四排就是我們的座位，對號入座時，有懼高症的人需要極大勇氣。

大球最頂端高達一一二米、三十一層樓高，我低頭看了看我們的座位，至少海拔九十米，如果把一列座位由高到低用線連起來，俯角起碼六十度以上。我們全家人看到如此高，除了那個喜歡挑戰雲霄飛車的女兒外，其他的人嚇到腿直打哆嗦，軟軟地摸到座位上。即便落座，我看著腳下一眼望不盡的黑壓壓後腦勺，無酒自醉，有一不小心便從觀眾頭上滾下去的錯覺。

「來自地球的明信片」是我們即將觀賞的號稱5D紀錄片，有著魔幻的名字，不菲的價格。由二百六十多塊小螢幕組成的一五七米寬巨大螢幕，向上直達我們頭頂，兩邊橫跨我們左右，一幕幕地推出清晰度16K、幾乎三百六十度的全景影片。

地球上的高山大海、稻田麥浪，夢幻般地出現在螢幕上，此起彼伏，由於清晰度高於當今電視的幾十倍，人們觀影時，彷彿佩戴了專業的VR眼鏡。色彩的逼真、詳實的細節，即便不是攝影愛好者，也會發現自己進入了視覺的盛宴。視網膜承受著一股股巨大的衝擊，傳給腦神經一波波光與影的合奏。看著看著，有種不真實感瀰漫開來，我感覺到我是一隻鳥，翱翔於朵朵的白雲之上；我是一條魚，潛游於夢幻的海藻林中；我又是一隻長頸鹿，昂首漫步在非洲廣袤無垠的草原。

享受視覺的同時，人們的聽覺也被伺候得相當周到，一千六百個永久安裝的揚聲器和三百個矩陣揚聲器模組，匯集成了約十七萬個單獨放大的小喇叭，音響系統還能透過地板傳遞音場，為現場多達一萬八千名的觀眾提供清晰、個性化的聲音體驗。我意識恍惚，好像有人不時地就在耳邊廝磨低語，輕聲吟唱。

影片中，狂風大作時，4D設備便將風吹向觀眾，讓觀眾親臨其境；地球的板塊不斷地摩擦產生地震時，座位和地板也隨之抖動，讓人不自覺地抓緊扶手，好像頃刻就會被震到掉下去，跌入地球燃燒的內核。

回到旅館，我澎湃的心無法平復，窗外不遠處，正是那個圖案不斷變化著的大球，夜幕下實在是美極了。

大球表面覆蓋了一百二十萬個LED光源，表面積約五萬平方米，這是世界上最大的LED螢幕。一名娛樂公司的總裁笑言：「和味精球相比，好萊塢牛哄哄的IMAX影院，算個球。」

此刻，大球釋放出美輪美奐的圖案和變化萬千的風景，有浩瀚的星空、碧藍的地球、橙紅色的火星、黃褐色的沙漠、飛流直瀉的江河、爛漫衝霄的煙火，還有到處發送禮物的聖誕老人、從外星飛來走出駕駛艙的宇宙人，以及那些籃球、棒球、冰球等，飛了一千里來看球，不虛此行。

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