每年到了深秋，天氣轉寒，輪胎壓力會隨室外溫度變化，氣溫每降攝氏十度，胎壓就會損失一磅。此時，我都會檢查胎壓，並且把氣打足，以便在最冷的寒冬也夠使用。

測量胎壓時，有時會發現有一、兩個輪胎的壓力特別低，代表有輕微漏氣的狀況。漏氣的問題不解決，即使打足氣，也不能心安。

前年冬天，我發現有兩個輪胎輕微漏氣，輪胎店說他們可以幫我「密封輪胎」（seal the tires）。之後，果然輪胎不再漏氣，我安心多了。後來我換了新輪胎，可是不到半個月，一個加油站 的工作人員發現我的新輪胎很扁，一量之下發現胎壓只剩廠商規定的一半，我向輪胎店抱怨，他們免費替我密封輪胎，這次總算成功，不再漏氣。

去年趁我的車子送修，輪胎店的經理蹲下身子，指著我輪胎側面說，雖然我的輪胎胎面（tread）橡皮仍厚，可是輪胎舊，橡皮有微小的裂縫，要我注意輪胎漏氣。我當時沒理他，因為我「密封輪胎」之後，沒有漏氣的問題。

輪胎的製造日期寫在輪胎側面，有一行字起頭是英文大寫的DOT（美國交通部的縮寫），結尾是四位阿拉伯數字，是輪胎的製造日期，以星期與年標注，例如「五一二三」意為二○二三年的第五十一個星期生產的。

買新輪胎時，務必要留意生產日期，在一年內為宜，半年內更佳。

日前老婆去老人中心 做體操，回家時突然打電話說，車子儀表盤上的胎壓警告燈亮了，是單純的發亮，而非先閃後亮。如果是後者，則代表胎壓偵測器壞了，不是胎壓不夠。

今年年初，我們從大紐約區飛到德州 達拉斯。次晨，氣溫劇降，我們租來的車子胎壓燈亮，這是很新的車子，儀表盤上顯示四個輪胎的胎壓讀數，非常先進，駕駛座的後輪胎壓不足，少了七磅，到加油站把這個輪胎打飽氣，警告燈就熄滅。達拉斯很少這麼冷，那天去加油站打氣的人特別多。

我的車子是二○○七年出產的，不能顯示每個輪胎的胎壓讀數，老婆把車子小心翼翼地開回家，說沒有輪胎扁掉。當我量到第二個輪胎時，發現胎壓少了十磅，老婆馬上看到胎面上有一個大螺絲釘正閃閃發亮，造成輪胎漏氣的元凶找到了。

距離輪胎生產日期如果已經四年到六年，橡皮會變質變硬，在雨天、雪地抓地功能減弱，也可能漏氣，雖然目前沒有法律明文規定，但舊胎還是要換新胎，會比較安全。

我的這對輪胎使用八年了，其中疫情三年車子開得少，所以胎面看起來厚，容易被誤導。另外，新輪胎胎面橡皮厚，不容易被釘子刺穿，所以我們決定不修補了，直接換新輪胎，安全第一。