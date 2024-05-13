對於水底的螃蟹來說，魚就像在天上飛；那麼對魚來說，穹頂水面之上的世界，便是死亡相伴的天堂。

深夜、桌燈、電腦，耳機裡放著歡樂激昂的搖滾失戀歌，算不算是一種恰當的融入？符合著被期待的移民 是衝突韌性又朝氣蓬勃，我看著行行字母 組合，嘗試參透自己到底算不算懂了，虛實的時空交錯，似毅力恰認真的捨棄選擇、顧此、失彼。

窗台一隻斑衣蠟蟬在匍匐，椿象般的前腳抓著大理石拖動身體，後腳受了傷呈現詭異角度的扭曲，每前進一點便抖動一下的翅膀，透出了底下隱藏的橘，可惜牠整體仍是一隻不起眼的、披著乾枯樹皮色的灰暗昆蟲，他們說這是害蟲lanternfly，看到就該殺的外來種。我看著牠繼續爬行，後腳纏上的灰塵和身上斑點意外地相稱，也難怪總被說是骯髒飛蟲，於是人們拿著吹落葉的工具，吹著牠們遍地的屍體清理著，片片秋葉般罪惡的靈魂，一個一個從阿克隆河畔跳入卡戎的船去。

在岸邊，和朋友第一次從水裡釣起一條魚的那天，我們抱著對方又叫又跳，活生生的水中生物在泥地上翻騰掙扎，霎時我們又不知該如何是好。那條魚好漂亮，深藍色的鱗片有著七彩光芒，半透明的魚鰭折射著斑斕，是屬於另一個環境的物種，寂寥的仲秋小河裡，竟然也有陸地上不存在的光澤閃耀，我們楞楞地看著魚許久，魚楞楞地變得黯淡、僵硬，終於失去色彩，和周圍枯葉融為一體灰暗。

由下而上拉起的片刻鮮活燦爛，在地面徹底消亡，但水下的魚仍對岸上的餌躍躍欲試。對魚來說，這裡就是天堂，抬頭所及終日盼望的天堂，魚嚮往脫離當下，蛻下部分生命也要來到的天堂。

窗台上不受歡迎的小訪客也曾擁有天堂，當地人說牠們住在tree of heaven上，直至瀕死滾落。牠逃過了直接墜地，卻在窗台邊緣又跌下撞進牆角，而牆角是蜘蛛長久以來的家。驚動細網，無知的翅膀還在嘗試飛翔扇動，直到四對節肢動物的腳一躍而來，那隻原本跛傷的腳用力伸直了，又耗盡力氣般無力癱下，是放棄亦或無能。跌落樗樹的天堂來到魚的天堂，一隻外來種最後翅膀全開的那抹橘，張狂的姿態像極了北美原始森林的秋。

自然保留區裡，薩斯奎哈納河岸繽紛著斑駁凋零，魚不知道自己借力躍出水面後會到哪，但魚相信那會是天堂，魚成天望向上方篤定新世界的存在。有一部分的魚嚮往天堂，想這裡能更廣闊地徜徉，卻不是所有的魚都到得了天堂。

闔上電腦，我也在這裡衝突韌性又朝氣蓬勃地度過一半的年歲，重獲新的日常也斷離了部分的自己，興許我曾是魚，又或許我會成為斑衣蠟蟬，嚮往著抉擇著承擔著也許跌落的一天，對魚來說，這裡是天堂，魚也許沒有後悔來到天堂。