參加口琴班已有幾年的時間，每月兩次我們會在公園練習，兩個老師很熱心，免費教我們這些從零開始學習的退休 老學生，日子久了，基礎班也升中級班了，許多歌曲都可以朗朗吹上。但只要有拉長吸氣的音符，還是會吸得上氣不接下氣，不知道是方法不對還是中氣不足，但仍然樂於每隔兩周在公園裡與同好一起練習。

由於我們沒有多的經費租場地，所以每次上課時都會早點到公園占位子，很幸運每次都有空位可使用。冬天雖然冷，但我們無畏冷風，穿著厚厚的外套照常上課；春天細雨綿綿就會找個亭子，風雨無阻繼續上課；夏天可就熱鬧了，我們在樹蔭下上課，附近的烤肉香味直撲鼻，練武的人在一旁耍刀劍，孩童們在小山丘上翻滾玩遊戲，尤其是碰到生日Party，又會更加熱鬧。

我們就在這種開闊的環境下一起上口琴課，琴聲飄散四方，吸引不少路人走向我們，並會停下腳步欣賞，甚至有些人想加入，我們也非常歡迎。我們的學習無論颳風下雨都不曾間斷，老師也從不缺席，為了方便兩邊的同學們學習，老師非常辛苦地分別在東區的羅蘭崗（Rowland Heights）和西區的羅斯密市（Rosemead）開課，每星期傳授後輩的奉獻精神令人佩服。

雖然不是專業口琴班，但我們吹得琴音可是樂融融，口琴是一種獨特的樂器，它可以配合其他樂器一起伴奏；不但如此，它還有助於身心健康，讓人放鬆身體、減輕壓力，在吸氣和吐氣之間可以改善呼吸系統，提高肺活量和氣管的功能。

吹奏歌曲時集中注意力，吹到輕快歌曲整個人都放鬆，就會出現快樂的情緒。口琴是一種輕巧且易攜帶的樂器，可以在任何場所拿出來吹奏娛樂大家，這是我吹口琴幾年來的心得。

前幾周快下課時，需要輪流獨奏，我們的班長Emily正想學口風琴配樂，於是要我們吹一些上課的曲子。開民兄和我先吹一些簡單的曲子，讓班長合音試試，沒想到這一吹下去，全部同學也開始跟著吹，並配合著口風琴，就這樣一首接一首不停地吹，越吹越熱鬧，引來路人圍觀。

我們吹得起勁，旁人聽得也過癮，不知不覺時間飛逝，早已過了下課時間，最後老師說：「你們都不想回家了嗎？」這才提醒大家應該回家的時間。

琴友們事後在群組聊天，提到那天是我們很歡暢的一天，琴友中有人笑說：「我們可以當街頭藝人了，在前面放一頂帽子收錢。」這是一群多麼詩情畫意的琴友們，我怎能不愛他們。