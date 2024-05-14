革命練習曲背後的故事

下午三點鐘左右，太陽西斜，天色仍很明亮，在德州 達拉斯（Dallas）一個華僑聚會的場所，有人在喝下午茶，有人在聊天，我想聽點音樂，就在網路上搜尋，忽然搜到一名鋼琴家在演奏蕭邦（Chopin）的「革命練習曲」，聽了精神為之一振，那鏗鏘的琴聲，讓我想起不少和這首練習曲有關的往事。

蕭邦是一位愛國的音樂大師，人稱「鋼琴詩人」，也有人稱他是「藏在鮮花叢中的大砲」。記得在一九五○年代中期，在文藝晚會上，教鋼琴的徐老師表演鋼琴獨奏，彈奏的就是「革命練習曲」，這是我有生以來聽到最激動人心的樂曲，從此便和鋼琴結下了不解之緣。徐老師約五十歲左右，身材瘦小，當她彈完響亮雄壯的樂音，台下爆出如雷般的掌聲，我想那是因為這曲子冠有「革命」兩字，在當時是最高大上的名詞，如革命幹部、革命青年、革命歌曲等。

我多麼想拜徐老師為師，學校領導後來根據「因材施教」將我安排到她的門下。她是教幼稚師範的鋼琴老師，只收女學生，從未收過男學生，但她還是收下了我這個從木瀆古鎮來的鄉下孩子，悉心栽培並傾囊相授。

徐老師讓我的琴技突飛猛進，她也教我彈這首「革命練習曲」。這時，我也自學了一些音樂理論，如「作曲法則」等書籍，我彈著彈著，總是發現有些地方很不對勁，例如它不用豐滿圓潤的協和和弦，反而經常用不協和的和弦；音調不是積極向上，而是不停地下行再下行。

於是我產生了不少疑問，反覆揣測始終不得其要領。這個疑團，從彈這首曲子開始起到畢業，到退休 都沒有解開過，後來我還是把這個問題從中國帶到了美國。

到了美國，我還是改不掉聽音樂的習慣，經常收聽播放古典音樂的調頻廣播。有一天，我又聽到了這首名曲，主持人稱它是蕭邦練習曲作品十第十二號，還特地講了一句，說是蕭邦聽到了華沙起義失敗後而創作的鋼琴曲。聽到這兒，我才恍然大悟，真是一語點醒夢中人，所有的疑點都迎刃而解，並完全明白了該曲背後的故事。

原來蕭邦為了不肯為侵略者操琴，被迫流落到了法國，他的朋友們留在波蘭繼續奮鬥。在一八三一年九月，華沙起義者慘遭俄羅斯 沙皇軍隊的血腥鎮壓，橫屍街頭，起義不幸失敗了。蕭邦聽到後十分難受，在悲痛之中譜寫了這首反抗的作品，它是一首爭取自由的戰歌，痛悼戰士的悲曲。所以一開始就用了反常規、刺耳的不協和和弦，而且一直用下行的曲調，左手用分解和弦快速地向上奔去，接著又沿原來的音向下返回來，好比是大海的波濤衝擊著他的心房，最後用嘆息般的低音和弦作為結尾，耐人深思，回味無窮。

我在美國時，曾教過一個少年彈過此曲，後來他的母親對我說，當他被父母責罵後感到很委屈，就使勁地彈這個曲子。我說他領會了作者的意圖，會用它來表示反抗了。這首「革命練習曲」的故事啟示後人，音樂能讓複雜且細膩的情感表現得淋漓盡致，多聽音樂的確會提高藝術素養，提升自己的精神境界。