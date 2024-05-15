繽紛花束的成人樂高。（圖／作者曾華容提供）

兒子三歲時，朋友送給他一套樂高（LEGO）積木玩具，盒內有八十塊各種大小不同形狀的三角形、正方形、長方形，還有圓形、半圓形、圓柱形及凹形的木塊，可以組成一座城堡或其他形狀的建築物。兒子如獲至寶，天天玩得不亦樂乎。

長大後，等他找到竅門及熟悉的玩法後，就覺得積木不新奇了，於是我們帶他去Toys“R”Us（玩具反斗城）挑選他喜愛的積木。這種塑膠積木的一頭有凸粒，另一頭有可嵌入凸粒的凹槽，顏色以紅、黃、藍、白、綠色為主，讓小朋友自己動腦動手，可以拼、拆或插出變化無窮的造型，小小的零件可以組裝成無限構思與想像，令人愛不釋手。等級愈做愈高又有趣，這段美好的時光，陪伴兒子度過了快樂的童年。

後來當我們舉家搬離芝加哥來加州 前，我們把兒子心愛LEGO送給朋友的小孩，兒子心疼好一陣子。幸好不久他迷了玩電腦，才不再抱怨我們。

去年年初時，姪女送給我一套六百零八塊的樂高，依彩色說明書逐一完成後，看到自己第一次打造出優雅的蝴蝶蘭樂高作品時，除了意外還有驚喜，比拼圖還好玩。

聖誕節 又收到姪女寄來的花束樂高，有些花朵又大又豔，小白花則是細緻雅樸。這是一套由九百三十九塊樂高打造的花束，在花莖上有八種可調節的野花，分別是矢車菊、薰衣草、威爾斯罌粟、牛歐芹、革葉蕨、非洲菊雛菊、飛燕草和羽扇豆，難度更高也富挑戰性。

插好的花束遠看逼真又美麗，近看有樂高積木巧妙的精雕細琢非凡魔力，雖然沒真花那麼柔美，也聞不到清新的香氣，但其鮮豔的花朵卻如此明亮，讓人不由得讚嘆高科技的奧妙，原來成人樂高是如此迷人，既亮眼又吸睛。花束樂高既不會枯萎更不需要澆水，永久綻放在瓶中，成了犒賞自己、贈送他人或收藏的藝術品。

樂高積木是一九三二年由丹麥木匠Ole Kirk Christiansen大師發明的，主要業務是生產家庭用具，但由於一場大火而遭受重創。該公司開始生產木製積木玩具，並在一九四七年往生產塑膠玩具樂高發展，製造有旋鈕功能的凸粒和凹槽，使積木之間能緊密扣在一起。因設計精美、色彩多且富變化，透過製造高品質而奠定了積木玩具界的龍頭地位。

樂高能稱霸玩具界歷久不衰，成為世界各地成千上萬人的喜愛，因為它透過創造和想像力讓人著迷。它不僅是兒童的專利，也能給大人帶來喜歡玩的玩具組合，從豪華名車到建築傑作、經典A字形小屋、繽紛的花朵、太空 探索等，除了尺寸不同外，積木作品唯妙唯肖。

玩積木感覺更親近大自然，從世界奇觀到電影魔法、大膽的太空探索到流行文化經典代表、讓人尋找更多靈感，著手創作屬於自己喜愛的作品，沉浸在美好的時光裡。

樂高不僅是兒童的最佳玩具，也精心打造出給大人玩的遊戲，沒有年齡限制，手腦並用，讓人專注且訓練耐性，又能打發時間歡娛自己。除了用來美化裝飾，更可享受滿滿的樂趣與成就感，相信愈來愈多的成年人會喜歡樂高，這種興趣將來或許會帶來一股熱潮，不喜歡還真難，它已深深吸引我，小顆粒就能夠拼出大世界。