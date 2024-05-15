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藍色多瑙河

陳藝虹

在二○二三年十二月捷克、匈牙利、奧地利三國首都之旅中，有幸在奧地利首都維也納欣賞了一場歌劇、兩場音樂會，其中一場音樂會是新年音樂會，最後一首演奏的是約翰·史特勞斯二世（Johann Strauss II）的「藍色多瑙河」。

「藍色多瑙河」是被世人譽為「圓舞曲之王」的奧地利作曲家約翰·史特勞斯二世的代表作之一，首次亮相於一八六七年，名字源於歐洲最著名也最具有象徵意義的河流之一多瑙河（Danube River），而「藍色」代表了多瑙河的清澈、寧靜、純淨和神祕。這首樂曲將奧地利的自然景觀和人文情懷融入優美旋律之中，透過歌頌多瑙河畔的美麗風景，表達了奧地利人民對祖國河山的深情厚誼。時至今日，「藍色多瑙河」依舊能讓遠離家鄉的維也納遊子熱淚盈眶，有人稱這首樂曲是奧地利人的精神符號，是他們的無形身分證。

在音樂會柔和的舞臺燈光下，樂隊緩緩演奏著「藍色多瑙河」，每一個音符都像是一葉輕舟，承載著豐富的情感，引領人們穿越時空的隧道，漫遊在多瑙河畔，感受生命的美好和深邃。

坐在沉浸著音樂魔力的會場中，無意中聽到身旁的一名中年觀眾輕輕的哭泣聲，可以想像，他的淚水在柔軟的眼眸中閃爍，每一滴都是對往事的懷念和眷戀，對生命的感慨。再看看周圍的觀眾，也都陶醉在這美妙的音樂中。我不禁好奇地思索著，為什麼這首樂曲會如此觸動人心，並引發如此強烈的情感共鳴？

或許這首樂曲勾勒出他們心底最深處的記憶，也許那是一段往事、一個故事、一段難以割捨的情感，或許曾經在多瑙河畔度過的一段美好時光。在這個音符跳躍的空間裡，情感被激盪，如同一朵靜謐的花朵在黑暗中盛開，這就是音樂的魅力。

這座音樂之都承載著豐富的音樂歷史，每一處都散發著濃厚的藝術氣息。在這裡，可以深入了解維也納音樂史的厚重底蘊，體驗這座城市的浪漫氣息和藝術情懷，感受多瑙河畔的寧靜與神祕，領略奧地利音樂的獨特魅力。

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