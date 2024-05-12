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瘋狂的NCAA球賽

稚竹

日前拜讀家園版作者凌晞於二○二四年四月五日登載的文章「瘋狂三月」，讓我想起外子當年在北卡羅來納大學教堂山分校求學時，曾經著迷看球賽的趣事。

外子於一九八四年來美留學，我是年底來依親陪讀，外子剛來時住在學生宿舍，北卡羅來納大學教堂山分校的籃球隊很厲害，當時的教練迪恩·愛德華茲·史密斯（Dean Edwards Smith）是一個出名的教練，在他任內曾得過兩次全國大學體育協會男子一級籃球錦標賽冠軍，也多次進入季後賽最後四支球隊，戰績輝煌。他是北卡大學戰功彪炳的籃球總教練，退休後，學校還建立了一座籃球體育館，並命名為迪恩·史密斯中心（Dean Smith Center）。

那時從十一月至翌年四月，每到大學籃球季時，大家都守候在電視機前觀看球賽，加油歡呼聲不絕於耳，當時球壇巨星麥可·喬丹（Michael Jordan）仍是北卡大學籃球隊成員。

後來我們雖搬到已婚宿舍，仍樂此不疲地看球賽。記得那時我有一個同學的先生在杜克大學（Duke）讀博士班，我們經常聚在一起，外子和我為北卡羅來納大學隊加油，他們則為杜克大學的球隊加油。還記得那時杜克大學的總教練是麥克·威廉·沙舍夫斯基（Mike William Krzyzewski），他也是一個知名的教練，在他領導下，杜克大學也得過多次籃球全國冠軍與進入季後賽最後四支球隊。我們都各自為支持的球隊加油，但並不影響友誼。

當時北卡羅來納州立大學的總教練是吉姆·瓦爾瓦諾（Jim Valvano），也是 一個頗知名的教練，他們也得過籃球全國冠軍。

那時在三角研究園區（Research Triangle Park）的三座城市洛麗（Raleigh）、德罕（Durham），教堂山（Chapel Hill），這三所大學的籃球隊北卡羅來納州立大學、杜克大學與北卡羅來納大學教堂山分校都非常有名。

後來外子畢業、孩子出生後，他忙著工作，我則是照顧小孩，就比較沒有時間再觀看球賽了，但年輕一代尤其是大學生，一定還是很熱中，每年繼續為NCAA的球賽而瘋狂。

北卡羅來納州 季後賽 喬丹

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