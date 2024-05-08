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曼哈頓沙灘的細紋方蟹

鄭委晉

晚上七點，絕美的曼哈頓海灘陽光仍然燦爛，無盡的金黃沙粒更輝映光照，與大海共同暈染出此處特有的光譜，讓花俏的遊人顯得煥發。我出差必來放空，附近的威尼斯海灘跟聖塔莫尼卡海灘名氣雖大，我仍對此地情有獨鍾。

趁空檔寄明信片給即將舉辦螃蟹祭的台灣蘭嶼好友們，學生時代遊玩結識的當地人，後來成為音樂家、民宿老闆，今年我可能來不及去，就挑蘭嶼缺乏的綿延長堤沙灘美景，寄出明信片。

享用龍蝦堡，想起乍到曼哈頓海灘，我習慣在沙灘尋找螃蟹和沙蟲洞，許久卻是徒勞。沙灘愈散發耀眼光芒者，裡頭生命力愈少，反倒愈嶙峋拒人千里者，每個溝槽礁角都蘊藏無數生機。蘭嶼人食海，對螃蟹有緻密的區分，以外貌為主，身體愈少突瘤愈好，相貌平平的細紋方蟹以礁藻為食，肉質帶有藻臭微毒，台灣俗稱「臭青仔」，吃的人不多，但牠腳步大，腳爪如丁，跳躍力極強，可在岩石上飛奔逃避敵害的特性讓蘭嶼人讚嘆，小孩出生一周，男人至潮間帶定要抓到細紋方蟹，若無則意味夭折。

沉浸回憶，對大夥晚上營火煮大鍋蟹，對飲而醉的往事不禁哂笑之時，手機卻傳來新聞，新聞寫著小犬颱風重創蘭嶼全島，斷水斷電，船隻傾覆，港口亦斷航。我連撥數通電話皆不通，看來網路也停擺了，盤中龍蝦食之無味，也無心暢飲啤酒，只得枯坐長堤，乾瞪落日燒紅，星簇懸浮。

過了兩天處理客戶信件時，社群貼出照片，表示斷斷續續的網路聯絡困難，蘭嶼多處斷垣殘壁急需支援，軍隊已前往清理港口，但百廢待興，呼籲工程人員進駐。小犬，實則猛獸，撕咬浪板、鐵皮、鋁門窗、路樹、電線杆，尖銳的利齒徒留整座破碎殘缺的島嶼，獨自喘息著。

雖然狼狽，友人們仍苦中作樂，以吉他、口琴和椰子鼓伴奏，自製招募重建團隊的宣傳影片，原本萎靡焦慮、深夜難眠的我，看了也為之一振，是啊！萬年來以來，他們就像細紋方蟹強大的生存能耐，度過無數颱風的摧折，雖然很慘，但只要像螃蟹一樣，用撥弦的手撥掉沾黏眼睛的泥沙，用吹響口琴的嘴吐泡，在礁岩間快樂地吐著泡泡，還有什麼值得擔憂？即使不擔心他們，我仍向公司告假要回蘭嶼幫忙，我年輕時曾在蘭嶼學到的木工、泥作，恰能以棉薄之力回報此島。

曼哈頓海灘的夜，潮泛和緩，五千公里外的西南太平洋，此時的潮線如何呢？像參商星宿，同伴各奔西東，平時藏掖不說怕引起彼此的思鄉之情，現在則再次串起彼此。

災厄只是身心重新破壞，並再搭建的過程，它剔竄了我骨子裡最後捨不得丟棄的幽柔，剔竄我出差旅人過多的浪漫，讓我從龍蝦飽滿的螯肉中醒轉，再次成為生猛的細紋方蟹。

曼哈頓 長堤 民宿

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