沒有右手的洋娃娃。（圖／作者虔謙提供）

這裡就用「洋娃娃」代表所有風格的布娃娃吧！我想很多女性都喜歡洋娃娃，有的甚至收集洋娃娃。我也很喜歡洋娃娃，有一次好友生日，我送她的禮物就是一個洋娃娃，她至今都還收藏著。

那時我家附近有一家大百貨商店Kmart，是位在洛杉磯 縣天普 市（Temple City）一個購物廣場內。孩子們小的時候，我經常去那裡給他們買衣物、玩具和文具，我也會順便欣賞架子上的洋娃娃，洋娃娃看起來都水靈靈的，特別招人喜愛。不過，逛了幾年，我都沒有給自己買過洋娃娃，原因之一是因為它們大都是公主、貴婦或流行明星之類的娃娃，我不大想收藏這種風格的洋娃娃。

有一天，我又去逛Kmart玩具部門，在一個不顯眼角落裡，有一個洋娃娃很吸引我注意，那娃娃的風格很平民，是我想像中童話故事中的灰姑娘，洋娃娃的頭髮是披散下來的，美麗優雅卻又帶著些野氣，裙子有著含蓄的淡橘色，嵌著三朵野花。洋娃娃立姿優美，目視遠方，眼神裡似乎帶著一抹憂鬱。

這尊洋娃娃的風格與一般的洋娃娃很不一樣，我愛上了它，可仔細一看，卻發現了問題。這洋娃娃有右臂，但右手卻不知去向！唉，灰姑娘娃娃雖然好，卻是一個次品，一個有缺陷的洋娃娃。

我在它面前流連了好久，拿不定主意。我實在太喜歡了，想來想去，便請來了服務員，問能否便宜一些賣給我。那個服務員也很訝異，沒想到這個娃娃怎麼會沒有右手？於是她去請示老闆，老闆同意降價出售。那天，我高高興興地把這尊沒有右手的洋娃娃抱回家，先生一看，問我怎麼買了個次品？我反問他：「維納斯是次品嗎？」

從那天起，無論我住在哪裡，都要帶著這尊「灰姑娘」洋娃娃。近二十年過去了，日前清掃房間，我順手撢去「灰姑娘」裙子上的灰塵，凝視著她美麗的臉龐和金色長髮，那一段塵封往事重新浮現眼前。

我意識到，二十年前我做了一個多麼正確的決定，因為直到今天，我還是這樣喜歡。

而洋娃娃也一如既往地以既浪漫又現實、既高雅也平易、藏憂鬱於微笑之中的風格感化我心靈。我才知道，不僅這尊獨手洋娃娃沒有變，我的初心也沒有變。