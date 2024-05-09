某一周末傍晚，開車載著朋友從華府 喬治城（George town）開回馬里蘭州 洛克維爾（Rockville）。行駛在Clara Barton Parkway上，我的老爺車儀表板上「Service Engine Soon」的警示燈突然亮起，加油不順，於是我被迫停車，立即亮起閃燈，尋覓可以安全停車的地方。

這條道路是一來一往的雙線道，單向只有一個車道，路旁多數路段是森林而無法停車，好不容易右前方出現一片較空的草地，我迅速安全地駛上草地熄火，稍事整頓，確定加油系統沒問題了，重新啟動準備上路，才發覺車輪在空轉，內心感到不妙，換成低檔或改了倒退檔，都仍然原地不動，原來草地下是泥濘一片，是前些天的積雪造成的。

我只好下車查看，狀況不佳，有三個車輪陷在泥沼之中，右前方的車輪尤其深陷其中。我在附近找了一些樹枝，鋪墊在三個車輪下，前前後後卡實增加車輪的抓爬力，返回駕駛座繼續加油操作，前進後退轉向，只見濕泥殘枝紛飛，噴得車子成了泥車，真是與泥共濘。

似乎還有一招，我請朋友在駕駛座加油、操盤，我在車外用力推車，仍是徒勞無功，我的鞋還沾得滿是泥色。只剩最後一招了，打電話求救車子保險 公司。我說出需要求救的原因、服務項目等，更方便的是手機自動發送出GPS定位，保險公司很快地傳來簡訊：「救援車子已派出，約九十分鐘到兩小時之內抵達。」

朋友因為急著要趕回洛城，決定搭Uber先行離去。他也順利地叫了Uber，預定十五分鐘會到達，結果時間超過了，仍然枯等不到車，為什麼呢？因為手機上GPS自動定位是錯的，給到了平行的麥克阿瑟公路（Macarthur Blvd）上，導致Uber與我們陰錯陽差。我也不得不想到，那我剛才給的地址正確嗎？立即回查，原來也是錯誤的，因為我們兩人是同一品牌的手機。我趕緊與保險公司聯繫，保險公司傳來訊息，原先派出來的車子取消了，正在為我派遣另外一家公司。

朋友又找了另外一輛Uber，將正確的路名、地點、方向告知，繼續等待。天色早已黑暗，道路上的車流來來回回、呼嘯不止。不一會兒，我的保險公司傳來訊息：「已派出另一輛車，預估六十到九十分鐘內抵達。」我繼續等待並確認拖車駕駛知道我的地點。

不到二十分鐘，拖車司機就來電說：「十分鐘內就可抵達。」最終比朋友的Uber還要早到兩分鐘。一輛閃著黃燈的大型拖車慢慢地停在我的左前方，司機詢問一番後，將一條長鏈穩妥地勾在我的車前底盤，要我啟動車子並將方向盤向左打死，不料車子的閃燈打了太久，電池電力微弱，無法啟動了。

這時司機立刻拿來強力充電器，迅速地幫我的車子「起死回生」。拖車真是強勁有力，緩緩前進，輕而易舉地將我的車子從泥濘之地拖了出來。

車子脫離泥濘，一切又正常運行，朋友也搭上Uber安抵他的目的地。我心想著，第二天得好好清洗這輛泥車，並且仔細檢查，以後更要好好保養我的老車。