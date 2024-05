【文苑文學獎 小品文組】偏鄉

我從五百萬人口的繁榮大城市移居到山間,說是山間也不對,就是群山之中一個海拔超過一千六百英尺的小鎮,這個小鎮走到哪裡都看得見山,於是我私底下感覺自己在山上暫時落戶了。

本地人多半土生土長,兩、三個世代都住在這偏鄉,我稱它為偏鄉,本地人稱它為大城,因為鄰近的幾個小鄉小村比起這裡,還要小得多、老得緊,也土得很。這個小鎮除了擁有一家時尚百貨商場、一所上萬學生的州立大學,此外,還驕傲地創建了方圓一百英里以內最優秀的醫療體系,病了老了只要有錢就有地方就醫,這樣進步的小鎮當然堪稱一座大城。

這個小鎮沒多少人,老老少少統計起來約七萬人,七萬人當中,我不小心結識了她,她和我一樣也是來自另一個大洲的另一個國度,和我一樣也曾是螢光幕前的主持人,和我一樣讓人沒來由地一見如故、相見恨晚。

她約我在咖啡 店見面,似乎冀望在我身上找到失落的生死至交,彷彿失根的蘭花遇上了植物拓印的高手。我依約準時到達,點了一杯熱美式咖啡,找個舒服的沙發看書等她,心情一派輕鬆,帶著一點好奇。我的朋友太多,知己也很足夠,即使他們全都分布在海的那一邊或陸地的那一方,心靈相契則不見如見,我不需再多添一個朋友,她果然遲到了許久。

當她姍姍來遲,並沒有為遲到而道歉,她首先滑手機,滑了兩下,確定這會兒沒什麼比我更要緊的事。她把手機放在小茶几上最顯眼的位置,然後抬頭對我綻放笑容,劈頭一句:「I knew we were meant to be best friends the second I saw you.」不等我回答,她繼續發表高論長達一小時,從她的電視經講到她的移民 史,再講到她的孩子、前夫、前夫的現任妻子、還有現任的丈夫,再講到她的高檔俱樂部,終於重點切入到她的直銷工作,她忽然問我:「What do you think? Would you like to buy some skin care products from me?」她開始用心分析我的皮膚,說我的膚質好,就是太乾了,只需要一點保養就會很漂亮。

她劈里啪啦說了一大串,像新年裡放鞭炮似的,接著又追問:「How about I give you a best friend free try?」她的大眼盯著我的臉,兩秒的靜默,我才明白,換我開口了,我這個人就是老實,老實直說:「Thank you, but I think I don't need it.」她的眼神頓時像一條死魚,拿起手機滑了幾下,說時間很趕,不能再聊了,她必須去超市買菜。

在偏鄉,很容易重複遇見認識的人,那個傍晚我們又巧遇,她卻已然認不得我了。