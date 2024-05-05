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閒逛希臘克里特島

田根生

在去希臘哈尼亞（Chania）的路上，我看到山腳下有一個村落，它依山傍水，錯落有致，於是不假思索地開下了高速公路，向那村莊駛去。

我來克里特島（Crete）沒有任何計畫，只提前預訂了租車和兩天的旅館，要去哪裡？連我自己也不清楚，但也不去多想，我只知道要去登山，還要去海灘游泳。

到一個陌生的國度，一切都新鮮，所以想停就停，說走就走，隨心所欲，與其說是旅遊，倒不如說是閒逛。也許是性格使然，我不喜歡過於約束的生活，旅遊也如此。

這裡的山路狹窄彎急，我像蝸牛爬行一樣，向下慢慢地開著，突然從一個急轉彎處駛來一輛飛快的車，我趕緊踩煞車，讓其從我旁邊飛過。山坡上長得像樹一樣高大的仙人掌，可能看了也會嘲笑我的膽怯吧！

當地人開車飛快，高速公路速限六十公里，他們開到九十甚至一百多公里。超車似乎也沒有更嚴格的要求，不管單線、雙線還是超車線，只要能超車，許多人都不讓。大家卻心照不宣，習以為常地和平相處。在美國怎敢如此膽大妄為，那一定要收到高罰金的罰單，剛開始我還按部就班照規矩開車，時間一長，也就入鄉隨俗了。

在一空曠處，我把車停在了路邊，寧靜和美麗的氛圍讓我沉浸其中，我沿著蜿蜒的山路漫步，穿過一座肅穆寂靜的小教堂，教堂後面掛著一口鐘。看到鐘，便想到中國古代的晨鐘暮鼓，到了傍晚，鼓聲響起，城門關閉，城內宵禁；早上晨鐘敲響，城門打開，城內城外開始了新的一天，城外的人推著車，載著豬，牽著羊，提著籃子到城裡趕集。

歐洲中世紀的城堡通常有鐘，但主要用於發出警報和傳遞信息。真正用來報時，是位在城鎮裡的教堂，教堂大鐘負責為居民提供報時服務，特別是提示教徒祈禱的時間。

一路鳥語花香，蝶飛蜂舞，陽光像火一樣炙烤著我，涼爽的海風與我的心靈對話，我只是側耳傾聽，無言無語。我彷彿步入了桃花源，此地民風淳樸，在這個如田園詩般的景色中，我流連忘返，忘卻了自己，融入其中。

一隻蝗蟲一躍飛起，然後落入草叢中，初春哪來的蝗蟲？我用固定的思維來探尋緣由；蜂箱不整齊地擺放在山腳下，放蜂的蜂農不知去向。小溪為我歡歌，快樂的鳥兒也開始了清唱音樂會，羊群在半山腰吃草，小羊緊隨羊媽媽又蹦又跳，時不時發出咩咩的叫聲，與羊媽媽脖子上的鈴鐺聲融為一體，在美麗的風景中迴盪，我置身其中，其樂無窮。

看到一對夫婦在庭院蒔花弄草，我便與他們攀談起來。我好奇地詢問：「這裡有多少人口？」那對夫婦回答：「現在有四百人，到了夏天這裡人很多的，有的人就把整套的房子租下來。」我忙不迭地接著問：「這裡以何為生？」那對夫婦接著回答：「種菜、養羊、收橄欖，也有人以捕魚為生。」

此時一戶人家養的狗正在汪汪叫，遠處公雞啼鳴，我向山中走去，一回頭，遼闊的大海與藍天打開我的心扉，彷彿為我開啟了走向遠方的一扇門。

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