羅馬一家大名鼎鼎卻樸實無華的烘培坊。（圖／作者潤蘇提供）

闊別三十多年後第二次去羅馬，我除了舊地重遊，主要還是掛念義大利 的美食。一個星期的旅行，我們每天一定會安排一家有特色的餐館吃晚餐，而且是全套的晚餐，除了飲料和配餐酒以外，有前菜、第一道菜、第二道菜、單點菜以及飯後甜食。前幾天是我和兒子結伴，後幾天則有外甥女夫婦加入，大家都對兒子的安排滿意至極，確實達到吃美食的主要目的，覺得不虛此行。

在眾多的白天行程中，羅馬一家烘焙坊給了我很特別的驚喜，這是兒子預先做功課的發現。有一天早上他說要帶我去買好吃的東西，來到泰伯河西岸夜生活極為活躍的「屈斯塔維爾區（Trastevere）」，大街小巷走了不少路，最後在一個安靜的小巷子，找到了「英諾茜蒂烘焙坊（Biscottificio Innocenti）」。

我們不是看到店名找到烘焙坊，而是聞到空氣中瀰漫香濃的糕餅麵包香氣才找到，因為店家根本沒有醒目的招牌，其實也不需要，只有利用打印機印出一張白紙黑字，貼在門口的玻璃窗上。

這家烘焙坊自從一九二○年開業以來，已經歷四代人經營，店裡至今還在使用一個一九五○年裝置的輸送帶狀烤箱，那烤箱的出口就在店裡前方，沒有豪華的展示櫃，只有各個大大小小檯子上一盤盤的糕餅。

那天招呼我們的是店主的女兒，她會說流利的英語，我們在堆積如山的各盤曲奇餅乾中，眼花撩亂不知該如何選擇？她看出我們的猶豫，就問我們是要現在吃？還是要帶走？我們貪心地說兩者都要，結果買了兩大盒各種曲奇，和一袋現吃的，總共一公斤。

走出店門已是中午，在隔壁街餐館門外有花棚的地方坐下，點了一些簡單的午餐和飲料，坐在我們鄰桌的是大聲說話的一群德國 人，另一邊是細聲細氣的兩個法國女人，再加上我們兩個中國人，實在難為了只會一點點英語的年輕女侍應生。羅馬是一個旅遊發達的城市，各國人都為了古羅馬文明遺跡、文藝復興時代藝術作品，以及教宗 駐地所在的梵蒂岡而來，所以街上看似都是義大利人，但是聽他們說話就大有不同，各種語言都有。

飯後正要去找計程車站打道回府，我忽然想到那兩大盒曲奇餅乾，都是兒子要送人的，那我自己呢？不行，回頭就往那烘焙坊走，又買了兩盒，這下得意滿滿地抱著戰利品，在店門口照了一張「我也有」的照片。

回來後上網一查，這家店是羅馬美食旅遊榜上著名的店家，幾乎年年上榜，是非常傳統正宗的義大利糕餅店，他們捨棄動物油改用植物油，用糖也比較斟酌，所以很合我們的口味。糕餅種類繁多，有加了各種果醬、沾了巧克力、裹了椰子粉、加了杏仁片等各式各樣不同口味，而且價錢非常公道，秤重量賣，物美價廉。

店內牆上有些黑白老照片，但是我認得的人物只有義大利明星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），招呼我們的店主女兒說，她母親小時候曾在店裡見過這個傳奇影后。一家傳統的自製自銷烘焙坊，是我這次在羅馬不期而遇的意外驚喜。