我移民 北美忙忙碌碌多年，如今退休 了，更關注自己和親友的健康。我發現同樣是五、六歲的孩子，有的人各部分肢體很協調，背部曲線完美，但也有不少孩子背部略微彎曲，有的甚至有明顯的拱形，如果不注意矯正，長大就來不及了。

原本我以為每個人的脊椎就是微微彎曲的，有人的背直一點，有人的背彎一點，不足為奇。如何從小保護孩子的脊椎，我一直沒有找到答案。

最近看了一些戲劇，有的演員身材很好，有一個完美的背部形象；有的演員演技很好，但是與同齡演員相比，似乎背彎了一點。有一個女演員優雅而挺拔，展現出完美的脊椎曲線，這曲線的優美與她端莊的容貌相得益彰，她一定從小就有良好的生活習慣，起碼坐姿要好。

不久前，我看了一場兒童舞蹈課，對孩子駝背的原因，我終於有比較科學的了解。在舞蹈培訓房裡，幾個孩子盤腿坐在地面上，雙手放在腰背後，老師要求孩子們挺胸收腹。她糾正一個孩子的姿勢，要求大家坐的時候身體要放正，在坐的過程中身體不僅要挺直，還要抬頭收腹，眼睛向前看，做每個動作時，都要保持這個坐姿。

學舞蹈的這些孩子有老師指導，駝背的可能性較低，而那些沒有學舞蹈的孩子，就要注意保持良好習慣，才不會駝背。

如何保護孩子脊椎骨骼，孩子開始會坐的時候，就要開始重視。我朋友的孩子都已是成人了，背部線條都很優美，他的經驗是從小讓孩子睡硬度較強的床墊，太軟的床墊會影響孩子的脊椎發育，這個方法可以供大家參考。

二十幾歲的年輕人也並非不需要講究姿勢，我觀察幾個熟悉的年輕朋友，七、八年前他們都是二十出頭，背部線條也算完美，但如今他們已接近三十歲，有的人駝背很明顯，有的人幾乎不變，這與平時的坐姿是否正確，有很密切的關連。