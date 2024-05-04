「天上九頭鳥，地下湖北佬」，從小就聽著人們說著，但對此我有時感到遲疑，是否會大方承認自己是湖北人？就怕還沒開口，就已經掉進了成見的深淵。

我在台灣出生，小時候填個人資料表格都需要填籍貫，籍貫就是指父親的祖籍，因為當時大家都想要反攻大陸，曾幾何時，籍貫欄早就從身分證上移除了，但是我已經習慣說自己是湖北人。

來到了美國，遇到許多真正的湖北人，我沒去過湖北，不知道湖北長什麼樣子，也不懂湖北話怎麼說，湖北菜有哪些？除了珍珠丸子以外，其他菜色我一概不知道。父親曾經回到湖北的家鄉，我問他：「我是不是也應該返鄉瞧瞧？」他說：「不必了，家鄉物資匱乏、窮困不堪，妳回去的話，皮箱會被全部掏空。」

以前一直以為所謂的九頭鳥，是像鳳凰一樣大的鳥，學會攝影之後，我才知道原來九頭鳥就是蜂鳥。蜂鳥是現存最小的鳥，可愛極了，在陽光下會有不同的色彩顯現出來，光采奪目。原來九頭鳥並沒有九個頭，而是有許多不同的彩光，就好像換了九個頭一樣，真是誤會了多年。

在舊金山灣區 ，湖南菜、廣東菜、東北菜、四川菜、台灣菜比比皆是，可是正宗道地的湖北菜就不常見了。湖北是魚米之鄉，盛產糯米、蓮藕，湖水中荷花蓮蓬盛開，是物產豐盛的好地方，各種漁產充足，天然的食材資源提供了湖北菜獨特的飲食文化。

湖北有豐富多元的美食文化，其中以武漢 菜和荊州菜最具代表性，一些湖北著名的美食包括武漢熱乾麵，這是武漢的傳統特色小吃，以精選的麵條配上特製的辣醬和芝麻醬，香辣可口，帶有獨特的口感和味道。

此外，還有武漢豆皮，這是用黃豆製成的薄脆食品，口感酥脆，外焦內嫩，常搭配芝麻醬或辣椒油食用。武漢熏魚是以當地的草魚為原料，經過熏製而成，肉質鮮嫩，香氣撲鼻。荊州油燜大蝦則是荊州的特色菜餚，選用新鮮的大蝦，以獨特的烹飪方式製作而成，口感鮮美。

武漢藕粉是用藕粉製成的一道傳統小吃，口感爽滑，常搭配辣椒油或其他調味料食用。

老饕團最近一起去吃湖北菜，我們找到了一家湖北餐廳，大廚從前在中國時，都是為領導級人物做菜，所以老闆娘說一定得扛著這個菩薩，絕對不可以讓這名大廚離開小店。我們一口氣叫了十二道菜，有熱乾麵、豆皮、麵窩、珍珠丸子、四喜魚糕魚丸、蓮藕夾、糍粑魚、豆絲炒臘肉、酸辣藕帶、蓮藕排骨湯、酒釀湯圓，以及也就是芝麻球的歡喜糰。

說實在話，我和老闆娘還長得挺像的，都有著圓圓的臉龐和圓圓的眼睛，湖北人是否真的都長這樣呢？吃完了這頓很解饞。讓我印象深刻的，是我吃的珍珠丸子有滋有味，竟然比我外婆做的丸子還要好吃。另外，我不知道蓮藕還有藕帶可以吃，比蓮藕爽口多了。

老闆娘還介紹湖北早餐，聽了之後，我才知道為何我每天早上都想吃糯米甜酒和蔥油餅，原來湖北人的早餐就是吃麵窩，麵窩其實就是長相不同的蔥油餅，我一直想戒但就是戒不掉，原來這事情真的不能怪我。

湖北盛產糯米，許多經典菜都是用糯米當食材，例如豆皮裡包了豬肉丁、豬皮丁、榨菜炒成的糯米飯，感覺很像台灣的油飯。武漢熱乾麵據說是一個考狀元書生的妻子所發明，丈夫總是顧著讀書忘記吃飯，聰明貼心的妻子便煮了麵條，等丈夫要吃時再拌入花生醬、芝麻醬做成乾麵，這乾麵香味可口，極受歡迎。

長了這麼大第一次品嘗到正宗的湖北菜，道道都很合胃口，我是真的湖北人。