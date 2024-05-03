最近在網路上，看到不少有關土耳其 人文與地理的文章，引發我對這個國度的好奇，想去一探究竟。正巧友人要組團到土耳其旅遊，我們立刻報名參加，於是四月下旬我們踏上由華府 直飛伊斯坦堡的飛機。

起飛的前幾天，我們土耳其籍導遊傳了一封電子郵件，要求我們在手機上加裝一個小程式方便聯繫。可惜兒子不在身邊，怎麼樣也搞不定。只好寫電郵給導遊，請她到機場接機，或是請導遊告訴我們，如何才能和接機的人聯絡。導遊馬上回信，告訴我們如何在機場找到接機者。

經過十小時的飛行，我們終於抵達伊斯坦堡機場，幸好事先已在網路上申請了土耳其旅遊簽證 ，順利過關。去取託運的行李時，才知道機場之大，竟有二十八個行李轉盤，在機場大廳轉了一陣子，才找到我們航班的行李轉盤。取了行李才發現，不知道該如何在這麼大的機場大廳，找到接機者。

在機場內又轉了兩、三圈，還是沒找到導遊所說的接機處，老伴一向比我靈光，這下也沒轍了。可惜她最近不良於行，正在進行復健，無法陪我到處找，安頓好她之後，我獨自一人到機場大廳外面去找。

雖然機場有十四個門可以進出，可是只開了一個門，在相隔很遠的地方另開一個出口，我猜是基於防恐的理由。

走出門後，才發現所有接機的人都擠在那個出口，看到這種情況，我滿懷希望以為可以看到旅行社派來的接機者，誰知道來回走了兩、三趟，就是沒看到旅行社的牌子或是我的名字。

機場內外都有武警巡邏，兩人一組荷槍實彈，這陣仗讓我有一點膽顫心驚，不知會發生何事？在機場外，來回找了好幾趟，還問了一個武警，就是沒問出個名堂來。也不知道是他沒聽懂我的問題，還是我沒聽懂他的回答，反正就是沒找到，我沒轍了，只好再回機場大廳尋找。進門後，又得過一次安檢，土耳其防恐的力度絲毫未減。

來到原先安頓老伴的地方，發現她不在，這一驚非同小可，我又不會說土耳其語，不知道該去何處尋人？正急得像熱鍋上的螞蟻，老伴滿臉笑容地出現在眼前，原來這急性子看我出去許久還不回來，她竟然拖著病腿去找接機的地方，還真的讓她找到了。

原來旅行社都是集中在機場大廳的迎賓休息區接人，看到旅行社的人，一顆懸著的心這才放下來，老伴果然還是比我機靈。