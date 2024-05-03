（圖／作者小敬提供）

去年初秋九月八日，我和老公加入十六人的冰島 旅行團，展開環島十日遊。旅途第二天的黃昏，遊覽車在公路上開著，車窗外是一片片綿延不絕的岩石和鮮草覆蓋的山坡，到處可見到羊群隨意漫步、吃草、喝冰川 和白雪融化的溪水。

導遊介紹說：「冰島的羊都放養在無汙染的自然環境，從夏天到秋天，羊兒在山坡上、高原裡自在漫遊。小羊在每年的五月左右出生，出生後牠們會在農場內大概生活一個月，主人會在羊的耳朵上做標記，之後就會被放到野外放養，所以我們看到了滿山遍野跑來跑去的羊群。」

遊覽大巴士在公路上開著，我們目不轉睛地欣賞窗外的冰島特殊風光，忽然就在車子旁邊，我們看到幾百隻綿羊、幾個騎馬的人、幾隻牧羊犬一起往前移動。羊兒的毛長長的，主要是以白羊為主，也有黑羊、棕羊或黑白相間的羊，羊群吃了好幾個月的鮮草，扭著圓圓胖胖的屁股並排，擠在一起爭先恐後地走著。

「司機請慢慢開，好多羊都好可愛喔！我們要拍照。」大家都好興奮，拿著相機近距離拍下可愛的羊群。導遊介紹：「因為長期沒有引進其他羊種，所以冰島羊是世界上最純種的羊之一，最早一批抵達冰島的羊大概是九世紀左右，被第一批定居者帶來冰島，血統純種保持了一千多年。」

導遊很樂意把車子停下來一會兒，讓我們打開車門下車拍照，耐心地等大家都與可愛的羊群拍完照，導遊又詳細解說冰島著名的圈羊節（Rettir）：「在冬天來臨之前，牧羊人帶著牧羊犬去山野間尋找分散四處的羊群，然後帶著羊兒回家，到準備好的農倉避冬。趕羊大約每天要走二十公里，連續二個月，才能把羊群都趕回家。」

導遊繼續說明：「羊認得主人發出特有的哨音，會按照主人的特殊哨音往前行，每年的圈羊節時間表都是各地區農場主人自己決定的，差不多在九月中旬舉辦，羊群的主人會邀請親朋好友、市民一起參與。我們來得巧，路過正好遇見了大規模的趕羊。」

之前聽到來過冰島的好友說：「冰島的羊比人口還多。」冰島羊提供羊肉和羊奶，在冰島人的飲食中占比非常高，大多數飼養的羊兒都將會成為人們餐桌上的美食。羊肉和魚肉是冰島肉類菜餚的主角，餐廳菜單上必有本土產的羊肉，以及當天打撈上岸的鱈魚、黑線鱈、鮭魚或鮟鱇魚等。

在冰島十天，我們去過的餐廳，菜單上牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉等比較少出現，因為需要依賴從外國進口。平常很少吃羊肉的我，想嘗一嘗冰島羊肉料理，我點了二次煎羊排吃，廚師用奶油、蒜粒、迷迭香煎得羊排兩面焦香，吃鮮草醬果、喝冰川雪水長大的冰島放牧羊，幾乎沒有羊騷味，鮮嫩多汁，配菜是甜菜根、蘑菇、胡蘿蔔，非常解膩爽口。此次冰島行我最愛吃的食物，是每天旅館早餐所供應的各種羊奶酪。