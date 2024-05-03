都說送往迎來是一種感情的傳遞，老公要去中國出差，飛機從舊金山 起飛，由聖荷西 開車到舊金山至少要四十五分鐘，特別是上午還會塞車。每次開車到舊金山機場，那複雜的路線都讓我很緊張，以往為了表達感情，我都硬著頭皮開車去機場送他，但自從有了Uber，送機接機的事就都交給Uber司機了，儘管心裡也知道，這多少有點不那麼友好。

那天老公從中國回來，原本晚上六點四十分到達舊金山，但飛機起飛延誤了兩小時，要八點四十六分才落地。我本來在晚上開車就不太靈光，於是問老公：「天太黑了，你可不可以自己搭Uber回來？」他爽快地答應了。

當時正值暑假，兩個上大學的兒子放假在家，他們說：「我們三個人都在，還讓爸爸坐Uber回來，太沒有人情味了。」於是他們提出全家人都去機場接機，給爸爸一個驚喜，我想這是培養親情的好機會，就毫不猶豫地同意了。

吃完晚餐，我就帶著兩個兒子上路了，考慮到他們平時開車不多，我主動承擔了當司機的任務。不過有兩個兒子護駕，我心裡一點也不緊張。

在往機場的路上，我想像著老公看到兩個兒子突然出現在他面前的驚喜，內心不禁感到得意和竊喜。到達舊金山機場時，一看時間是晚上八點四十六分，飛機剛落地，我趕緊找停車場把車停好。想到老公有行李，估計取行李也要二十至三十分鐘，於是我們加快腳步從停車場趕往接機大廳，生怕老公提前出來，讓我們的計畫落空。

到達接機大廳時，螢幕上顯示飛機剛落地，兩個兒子商量著，應該站在哪兒，才不容易讓爸爸發現他們。於是他們找個稍微隱蔽的地方，然後緊盯著螢幕，就想等爸爸出來，跑上前給爸爸一個擁抱。旅客紛紛出來，但左等右等，就是沒看到老公，四十分鐘過去了，還是不見他出來。究竟是怎麼一回事？不會是他的行李被檢查了吧？或者他根本就沒搭上飛機？不會啊！起飛前我還收到他傳來的訊息。

兒子的手機上有Find My應用程式，可以追蹤爸爸的位置。他突然叫了起來：「媽媽，快看，爸爸好像離開機場了。」

「什麼？」我大吃一驚。這時電話響了，老公說：「我已經搭上Uber了，四十九分鐘後就會到家。」我回答：「什麼？你已經搭上Uber了？你從哪裡出來的？我們都在機場大廳等你，怎麼沒看見你出來？」

老公接著說：「你們來機場接我了？怎麼都不說一聲呢？對不起，我已經搭上Uber了，你們自己開回家吧！現在下雨，要小心開車。」

我非常懊惱，搞什麼驚喜啊！給他打個電話多好，這個大烏龍簡直讓人不舒服。兩個兒子倒是很大度，他們說：「媽媽，這沒什麼大不了，不要這麼傷心。」

結果老公搭Uber在前，我們跟隨其後，老公比我們先到家十分鐘，花了七十八美元車資。到最後是他站在門口迎接我們回家，父子三人見面互相擁抱，把機場的見面儀式搬到了家門口。

我氣呼呼地問：「你從哪兒出來的？沒看見我們？」老公也是一頭霧水：「我就是從正常通道出來啊！出來後，就順著Uber的提示路線，搭上Uber。」

我不解：「可是我們母子三人一直盯著螢幕，也沒看見你出來啊？」難道說，坐Uber的地方和接機大廳不在同一層？算了，我不想糾結了，雖然人沒接到，親情還是培養了。

後來驗證，舊金山機場坐Uber的地方，是和出發大廳在一起，都是在第二層，而接機大廳是在第一層，難怪我們等不到他。這起烏龍事件真讓人無言，希望大家有機會接機時，不要鬧同樣的烏龍。