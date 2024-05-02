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一起走過陰雨天

夏嫿

一直覺得人生有時就和天氣一樣，有晴有陰，誰的天空都不可能永遠是晴空萬里，我們都需要學會度過陰雨天。身為父母，總是希望可以替孩子遮風擋雨，讓他們受到的衝擊可以少一些，或可以更晚才必須去面對，不過有時風雨會來得措手不及。

我的小兒子沒有音樂藝術天賦，但我依然不能免俗，在他很小的時候就送他去學鋼琴，結果不了了之，我也徹底放下了萬一他基因突變、能成為音樂天才的幻夢。等小兒子上中學時，他自己選擇了學校的長笛課，我當然責無旁貸大力支持。那時正值新冠疫情肆虐，我們北卡州夏洛特（Charlotte）上課經常是有一搭沒一搭的，長笛學得如何，我也不以為意。

之後小兒子提出希望選擇私教，這大出我意料之外，不過本著讓他自由生長的原則，我依然選擇支持，所以小兒子開始了一周一次半小時的私教課。

過了一段時間，私教告訴我們，可以讓小兒子報名參加北卡州學生樂團，這對我來說簡直是天方夜譚，太遙不可及了。我擔心他受挫，但也不可能不讓他去嘗試。

終於來到應試的日子，小兒子已經早早提前準備好了衣服和領結，之前他已不知試穿多少次了。應試前，他更是激動到整晚沒睡覺，終於信心滿滿地走上了考場，考完回家後，他說自己犯了一個小錯誤，但應該可以被錄取。我將信將疑，唯恐他萬一落選過於傷心，所以對他說：「不管結果怎樣，我們都為你感到驕傲。」

第二天晚上，我收到了郵件，信上通知小兒子落選了。我不知所措，該如何告訴他這個消息呢？小兒子一直有情緒控制的問題，他對事情的反應，可能是別人的兩倍。

我想了很多，小兒子自從迷上長笛後，他就告訴我，他要去上音樂學院，這事讓我膽顫心驚，畢竟這條路的艱辛和回報不成正比，目前這個挫折是否有可能改變他的想法呢？人生路上，或多或少都會經歷挫折，拚命努力不一定會得到期待的結果，小兒子現在就體會或許不是壞事。

第二天早上，我平靜地告訴小兒子落選消息，他顯得有些失落，他告訴我，他需要回房間獨處。我急忙地提醒他：「寶貝，記得天空不會每天晴朗，有時陰天很正常，每個人都會經歷的。」

小兒子沒有聽我說完，他就獨自上樓去了，我惆悵了很久，卻也很無奈，有的事情即便是父母也無法替他分憂解勞。下午我小心翼翼地邀請小兒子出去購物吃飯，他說沒有心情，我聽了之後，情緒跟著失落，問小兒子我可以做些什麼讓他開心些？他很冷靜地說：「媽媽，我沒事，只是有點失望，我希望看到各項評分，這樣會知道我的問題在哪裡，那就可以好好努力改善，下次我就可以通過。」我有些難以置信地看著小兒子，震驚他遠比我想像中的成熟。

後來小兒子拿到了各項評分，他是在所有學習長笛的夥伴中，得分最高者，離錄取分數只差了一點，這是我沒有料想到的結果。經歷這個挫折之後，我欣慰地看到了小兒子的成長，真心為他驕傲他處理情緒低潮的能力，也欣慰他為目標努力奮鬥。看來小兒子已經長大，不再是我們替他遮風擋雨，而是我們一起走過陰雨天。

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