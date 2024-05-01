日前一則新聞吸引了我的目光，美國密西根州 西橄欖鎮一間動物收容所的貼圖顯示，一隻小吉娃娃混種狗被綁在這家收容所後面的柱子，柱子上有招牌寫著：「請勿在此遺棄寵物，請等我們開門再來（DO NOT ABANDON AN ANIMAL HERE）」。

這家動物收容所負責人表示，每年都會遇到十數次這種情形，讓他們被迫去猜測這些被棄養小動物的名字、喜歡的玩具和愛吃的零食等。這些動物若是主人經過正常管道，在開放的時間來此棄養，收容所可以得到寵物的基本訊息，幫助牠們尋找下一個合適的領養者。負責人並指出，若有人把一隻狗拴在柱子將近十一個小時，請問這是什麼意思？猜猜牠是誰嗎？

多年前，我家第一隻可卡犬（Cocker Spaniel）去世後，因牠生前非常乖巧聽話，讓我們非常懷念，所以我們想領養同樣的犬種。但是我們對流浪狗的過去毫無所知，只能看著動物救助站上的照片，去挑選高顏值的純種柯卡狗。申請表寄出後，我們得到和牠見面的機會，是選在南灣康寶市Pet Food Express店，鑑於前車之鑑，我們要求先試養，三周內如果牠表現良好，就會簽訂領養同意書。

回家後，這隻可卡犬露出桀驁不馴的野性，除了我之外，其他人一概不准接近。牠野性十足，或低吼，或狂吠，或死咬不放，孩子們對牠痛恨萬分，因大家都已外出工作，所以眼不見為淨。偶爾回家一趟就是天下大亂，家中充斥狗吠聲、斥責聲，家人每每不歡而散。

已經領養進門了，能怎麼辦？當年我們不知道有進進出出好幾回收容所的情況發生。從牠的反應只能猜測原始主人可能是男生，脾氣不好也沒什麼耐性，硬碰硬的結果就是小狗十個月大時，就被踢出家門了，更別說牠上過狗訓練課程，說白了就是野狗一隻。每次在公園遛狗時，聽到陌生人說：「狗狗好cute喔。」甚至小孩想摸一摸，我們只有微笑，心中苦悶說不出口。

往後很長的一段時間，我們很努力讓小狗和別人或狗保持距離，深怕被怒視、招人嫌。一直到三年前遛狗時，當時有一隻小母犬和牠一見傾心，彼此吸引，見面反應很不一樣，牠的主人也很大方地接受兩隻狗做伴，我們一起散步、聊天，若再遇上別的狗狗，大人們交上朋友，遛狗不再是孤單無聊的事。

剛開始，我家的狗不讓別人和我講話，一副過度保護的姿態，牠吼叫助陣，一次、兩次後，牠慢慢地接受別人可以和我談話，因為對方也是出來遛狗的，牠也接觸到別的狗狗，不再那麼霸道、唯我獨尊。有時遇上了好幾隻小狗一起散步，東聞聞、西嗅嗅，氣氛好不熱鬧。

時至今日，小狗來我家七年多了，屋子仍是牠的領土屬地，若有人進入我家，必須先把牠關在籠子裡並放置屋角，以免壞事。我們多麼希望小狗能和別人和睦相處，至少友善一點；過往的經驗也許讓牠不輕易信任陌生人，這是當初領養流浪犬時始料未及的。

如果我們事先知道一點牠的故事，會讓我們至少有點心理準備，能針對牠的問題好好處理，而非在日常照顧上一頭霧水、跌跌撞撞走來，成為說不出口的甜蜜負擔。