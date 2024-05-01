我定居紐約長島 賽奧塞（Syosset）後，一直想如何度過晚年。有識之士說，老年人最好有個愛好或追求充實生活，才不至於空虛無聊。要如何打發日子？我覺得晚年學丹青挺好，丹青是指中國傳統文化中的國畫，學國畫首先要會欣賞優秀畫家的作品。優秀畫家作品很多，不必欣賞很多，挑選自己能夠欣賞、而且喜歡欣賞的作品即可。

例如齊白石的作品雅俗共賞，他有一幅小雞爭食圖，畫中兩隻小雞爭一條蚯蚓，但題字卻是「他日相呼」。這就非常有趣，為什麼是這樣的題字呢？畫家畫的兩隻小雞憨態可掬，似乎互不相讓，有一種令人發笑的孩子氣，可是牠們長大後，就會一起遊戲或覓食，這樣的畫就有幽默感，值得品味。類似的優秀作品好好欣賞，就知道生活裡充滿了美，審美趣味也就隨之提高。

學國畫更要動手，現在有不少老年人參加老年大學或社區學校學國畫，這是不錯的選擇。我也積極參與，從中國帶來的毛筆、硯台、宣紙，就派上了用場。由於我過去喜好寫字畫畫，有一點基礎，於是採取自學方式，模仿畫家的作品，藉此取得入門途徑。模仿也不必多而雜，要少而精，選擇看得順眼就行了。

好久以前，我心儀吳冠中大師的水墨畫，總覺得他畫的江南水鄉，雖只有寥寥幾筆，但從石橋、山村、疏林、流水的景象中，透出寧靜、蕭瑟、古樸、蒼茫的意境。特別是他極具簡單的線條和色塊，例如畫遠近的村莊房屋，往往用簡潔流利的線條和方形斜面的墨塊構成，看似簡單不講究造型，卻是獨特風格的經典意象。在上海到蘇州的高速公路旁，有一個陽澄湖服務區，其外牆樣式頗具徽派建築的格調，一看就是採用了吳冠中筆法的村舍形象。

由此，我的仿作有意仿照吳冠中筆法，期望有其藝術的風貌和美感。我在「牆下清趣」、「疏林歸鴉」等畫上，題字蓋了印，孤芳自賞、自得其樂。有朋友說我的仿作有幾分吳冠中藝術的意蘊，我說不過是依樣畫葫蘆罷了。但是我在仿作過程中，養成了平心靜氣的心態，不僅用來畫畫，還有助於修身養性，形成一種閒適、豁達、淡泊的心境，對待大千世界採取平和的態度。

有一次，我在公園碰到一名在社區學校教國畫的老師，她說學畫要學到進入藝術殿堂是很難的，學畫不僅是學知識和技能，主要是培養審美的感覺和心情。我很認同她的說法，從傳統美學看審美的感覺和心情，是一種致虛守靜的精神和心態，能夠滌蕩心靈、心無罣礙，有利於達到藝術的化境。她說，達到這樣的化境很不容易，但如果透過藝術的修養有平靜的心靈，在慰藉人生的同時涵養了詩情畫意，就達到了學畫的目的。

老年人的學畫意義大於學畫技巧，使人詩意地棲居於大地，心平氣和地活在世上，那就是莫大的收獲。我學畫後的收獲就是如此，我已經八十二歲了，能夠靜下心來，既可以在把看到的和想像中的美好景象，畫上宣紙反覆玩味，又可以在電腦上敲敲打打爬格子，寫一些生活中的小品文，原因在於學畫打開了心靈的枷鎖，使平凡的生活藝術化。我不奢望成為丹青妙手，只希望能平心靜氣學丹青，過一個藝術化的晚年。