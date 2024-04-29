參觀探索博物館隨想錄

美國舊金山有許多博物館 ，其中最令我流連忘返的是探索博物館（Exploratorium）；這是世界著名的科普場館之一，結合科學、技術和藝術，由物理學家和教育家法蘭克．奧本海默（Frank Oppenheimer）於一九六九年創立，面積三點六萬平方米。

博物館設有六個展館，包括從DNA探索生命、光的現象與應用、觸摸蒼穹、探索風、潮汐自然現象等。此外，還陳列著來自麥克沃伊家族、赫爾曼家族基金會的禮物等。

探索博物館富有創意與互動性，裡面有可觸摸、把玩的展品六百多件。這些非凡的可互動展品，與眼看手勿動的常規展覽館形成鮮明的對照，讓人可全方位領略展館的魅力。

在能量轉換展區，一個一點六米長的矩形木框上，放著一堆多米諾骨牌，兩個小童在成人的指導下，用稚嫩的小手，把一百多塊木製的骨牌按一定間距排列成橢圓形，然後輕觸其中一塊，瞬間一塊接一塊全倒下，而且愈倒愈快，看得他們目瞪口呆。

一個極小的初始能量就能產生如此激烈的連鎖反應，這讓我聯想到，世界是一個整體，近年從俄烏戰爭開始蔓延到以巴戰爭，再到紅海危機等，深感消除種族隔閡、創建和平是地球人當務之急，如不止戰促和，人類的災難將如骨牌效應，一發不可收拾。

在電學與磁學展區，一群年輕人圍在基本組件前，這是由一個線圈、一塊磁鐵、一個刻著數字的羅盤所組成的模擬地震 儀，有的人指指點點，小聲談論；有的人在設置的木板上跺腳，羅盤上面的指針開始振動，科學家以此原理研製出確定地震的強度、起點或震中的地震儀。

但是地震預測是世界公認的科學難題，目前科學界對中、長期預報有一定的成果，但短期臨近的預報成功率還是很低，有待人類繼續探索，或許可讓唐山大地震或傷者無數的日本大地震等悲劇不再重演。

我一直以為雨滴的形狀是下邊圓、上邊帶條小尾巴，所以教孩子畫雨點時全都如此描繪。其實不然，在關於雨滴的實驗裝置前，我小心翼翼地從吸管擠出一滴水，讓它在一股向上的氣流中飄浮，結果受氣流強弱的影響，水滴忽左忽右，忽上忽下，樣子更像個人見人愛的漢堡，從而顛覆了我的認知，讓我這個半老徐娘重燃再學習的興趣，衷心感謝這個能吸引所有年齡層的博物館。

正當我饒有興趣地想參觀其他展品時，手機響了，朋友告知我，預約可觸摸蒼穹展區的時間快到了，請我留意。

自一九七三年美國著名的摩托羅拉公司，發明世界上第一部手持式移動電話以來，經過半世紀探索，手機愈來愈小，功能卻愈來愈齊全，方便了人們的工作學習和生活。新冠疫情 期間，大家被迫禁足，但智慧型手機方便了人們的生活，拉近了人與人之間的距離，讓親情、友情可充分交流，而且足不出戶，能知天下事。

走出博物館，仰望蒼穹，我彷彿看到人類探索宇宙的軌跡。二○二一年中國成為世界第七個探索火星之旅的國家。今年二月二十二日，時隔五十二年，美國重返月球，而且是由民間企業執行的登月任務，預示著探索不再是科學家的專利，而是地球人的共同任務，期待從探索博物館走出更多的探索者。