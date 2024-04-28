休士頓 （Houston）是德州第一大城市，全美第四大都會區，也是美國南部文化和美食之都。全市有一萬一千多家餐廳，七十多種不同文化美食，有世界各地的餐廳，各式菜餚應有盡有。中國城的中國餐館更是鱗次櫛比，多到數不清。生活在休士頓真是享盡口福，我們每次用餐後都回味不已，受到這種飲食文化的薰陶，我們全家激起了動手動腦做美食的興趣。

原本，我家由我一人烹煮三餐，如今改由大家一起動手準備，每逢周末，合力烹煮出滿滿一大桌的中西合璧菜餚。女兒和女婿平日工作非常忙碌，但到了周末，兩人分工合作料理，洋女婿做起歐洲維也納式菜餚，他常做的料理是炸雞排、燉牛肉、牛肉蔬菜湯；女兒會煮煲老鴨湯、烏雞湯、可樂炒仔雞、白花菜炒午餐肉；我自己常做豆腐果、毛豆仁紅燒鴨、滷牛肉、酸菜炒肥腸、西紅柿炒蛋。

避免吃膩，我們的食譜 會隔周變換，每個人都會準備多道拿手菜，例如女婿有時會用碎肉燒大茄子，或用玉米粉、麵粉、牛奶、雞蛋 做成歐式餃子、用牛肉或豬肉做炸肉排，偶爾也做歐式點心。女兒煲的湯多樣，有時煲老雞湯、鹹鴨塊冬瓜（或山藥）豆腐湯、土豆燒牛肉；我曾是專職煮婦，更換的菜式自然多，我常炒各類時蔬、用各種肉和蛋做滷菜拼盤、做鹽水鴨或烤鴨、韭菜炒蛋、珍珠丸子、蒸燒賣、山藥棗泥餅、烤酥燒餅、包水餃、煎鍋貼餃或韭菜盒等。

女婿一開始總要看他的食譜，一板一眼跟著做，看他炸雞排的過程，先是用木槌捶打雞胸肉，雞肉呈扁平後，刷上攪勻的雞蛋牛奶、麵糊，粘上麵包糠，然後放入平底鍋慢火煎，兩面金黃，起鍋裝盤。他使用的食材分量與操作順序，全按食譜做，絕不走樣，做別樣菜也如此，也許是他們從事科學工作的習慣，女兒也同樣一絲不苟。

說實話，以往我這個煮婦做菜是憑習慣，還帶一點隨興。我曾暗笑他們的做法，固定搭配食材、計算食材分量和蒸煮時間，都是迂腐的作法。我自己常心血來潮，隨心所欲地搭配材料，例如紅燒鴨這道菜，家人一致認為最佳搭配是鴨塊搭煎豆腐果和毛豆仁，有時我卻畫蛇添足，多加了胡蘿蔔和蘑菇。女兒指責說：「中國八大菜系有許多道名菜，搭配和烹飪方法都是固定的，如果亂來會讓菜味改變，招牌菜走了樣，哪會受食客青睞？」

我漸漸明白要當個好廚師，一定要循規蹈矩，家人步調一致了，從此我們餐桌上的佳餚變得更豐富。不少菜色都是自家創製，如果共同喜愛，就成了我們獨家招牌菜，例如煮炒白花菜搭配午餐肉、紅燒豆腐果和毛豆仁搭配鴨塊，以土豆燒牛肉加沙茶醬，都是女兒的首創。菜餚色香味美，家人吃得津津有味，友人嘗過也是齒頰留香，自然列入我家專用食譜了。

烹飪是一門學問，想要煮好，除了自身努力，還得注意學習，上網學習時時關注飲食的新時尚，注意健康飲食，或向廚藝高人學習。俗話說得好：「處處留心皆學問」，我們每參加一次餐會，每上一次名餐廳，都頗有收益，都會學到一些新菜式。全家動手動腦做美食，滿滿的人間煙火味，帶來的是無比的和諧與幸福。