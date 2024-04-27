我住的波莫那（Pomona）社區附近房子，抵擋不住南加 二月暴雨 的連續襲擊，住戶紛紛在屋頂罩上塑膠布防漏。我家也未能倖免於難，雨水從大門頂滲漏下來，雨珠掉在水桶、臉盆裡，我們被迫從車庫進出，猛一抬頭，車庫頂清清楚楚地印現水痕，真不是一個「慘」字可以形容。

我趕忙找出修屋頂公司的名片，外子逐一打電話接洽，太遠的不來、不換屋瓦不接、六千五百美元以下不做，各種理由令人瞠目結舌，最後只剩手上幾張名片，逐一編號留下電話預約。

A公司來了兩個人，看起來較靦腆的是項目經理，滔滔不絕的是銷售經理。銷售經理爬上屋頂掀瓦檢視，接著打開工具箱，展示防水墊層的品牌和保證年限，告知整修方案。估價時，銷售經理根據居住面積扣除太陽能板鋪設面積，只換防水墊層不換瓦，推算出維修面積總共一千八百平方尺，開價一萬八千美元。

經過你來我往的一番殺價，銷售經理給予銀髮族折扣降價一千八百美元，我們期待能得到更多優惠，銷售經理告知必須等上司定奪。一星期過後，我們得到一個再次降價一千多元的實惠價，雖然私心內定，但還是想多做比較。

B公司上門的是一個中東裔老闆，問清楚維修範圍和項目，只見他抬頭瞄了屋頂一眼，不做任何解說，開價三萬一千美元並附贈簷漏。這個價錢真是離譜，見我們默不作聲，他隨即開口：「二萬九千美元不附送簷漏。」見我們仍然沒接腔，他又說：「二萬七千美元附簷漏。」等他走到工程車旁，回頭最後喊價：「二萬五千美元，等我上車就沒這個價錢了。」我心裡嘀咕：「價錢滿天飛，這樣的生意手法真是嚇死人，你還是請便吧！」

C公司是一個韓裔 老闆，他繞著屋子走一圈，大致明白工作項目，也沒說明如何施工，開價一萬四千美元，還附送免費清洗屋瓦青苔。這個價錢接近A公司的價格，也令我們心動，但因沒有解說無法確知工程品質，難免忐忑。

D公司是個越華裔老闆，估價快速不容殺價，他很忙，案件接不完，完全不想虛耗時間。

最後上門的E公司銷售員按SOP流程解說，估算施工面積是二千六百平方尺，開價二萬三千美元，價錢不動如山，還得馬上交一千美元訂金。外子拿了第一組的估價單給他看，他認為屋頂面積是斜的，不能以居住面積推算，對於一千八百平方尺的數據甚感疑惑。

於是我們向A公司銷售經理提出關於維修面積的誤差，他承認估算錯誤，回到一萬八千美元的價格，我們諒解他無法再次向上司提出優惠要求的苦衷，也後悔自己太老實，最終只能不了了之。

一個月之後，我們在社區看到一家正在施工的公司，請來估價，不僅實地測量維修面積，報價單條列分明，對照之前幾家公司的數據，心中自然有譜，馬上簽約定案。經過一番折騰，中意的維修公司竟然就在眼前。