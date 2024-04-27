洛杉磯 連日暴雨，夜晚我裹在溫暖的被窩裡，聽著雨聲彷彿瘋狂地跳踢踏舞。清晨起床，看見衛生間的地板有一灘汙水，水順著天花板上的空調一滴滴落下，這些雨水果然弄壞了我的屋頂。

我趕緊推醒老公。他正在夢裡和夥伴們踢足球，他接到傳球，準備射門。我這一推，推斷了他梅西 式挑射破門的機會，可想而知，他看起來比雨中的天空還陰沉。

老公搬來梯子，爬上閣樓，我找來大大小小的鍋和盆遞給他，原來屋頂通風管道接口有裂縫，雨水正從裂縫湧進來。我催促老公趕快找修理工，他沒好氣地說：「那也要等到人家睡醒了，才能打電話吧！」窗外朦朦亮，我看看牆上的掛鐘不到早上七點，只好坐下來，耐心地聽著雨滴劈劈啪啪地落進鍋盆。

我在微信 朋友圈諮詢，有一個朋友說：「不要著急，屋頂管道接口有裂縫很正常，一般每隔四、五年要做密封維修。」我們住進這房子十幾年了，從未做過屋頂密封維修，現在才漏雨，可能是因為洛杉磯少雨的原故吧！

第二天，天氣放晴了，老公打電話給經常為我們修理房屋的蔡師傅，他和老公說：「你自己就能修，去買瀝青屋頂密封膠，填到裂縫裡就可以了。」於是老公到家得寶（The Home Depot ）買來塑膠瓶裝的Tropi-Cool屋頂密封膠，按照說明書，在瓶尖端切個小口。可是無論老公使多大的勁，還是用錘子輔助，膠水藏在瓶裡，紋絲不動。

透過谷歌搜尋，我們找到了原因，那就是需要一把填縫槍，只要把密封膠瓶夾在槍上，輕輕一推，膠泥就會乖乖地出來。於是老公在亞馬遜網站訂購一把光桿填縫槍，等到包裹寄到時，又開始下雨了，我們又把大鍋小盆搬到閣樓接漏雨。我們不能選在這時候使用密封膠，因為雨前雨後，瀝青並不能凝固，唯有等到天氣放晴。

一周後，雨終於停了，再過了三天，估計屋頂曬乾了，老公興沖沖把密封膠套進填縫槍，我站在旁邊興奮地看著。老公推開槍托，什麼也沒有發生，再使勁地推，一滴膠泥也沒出來。於是又去諮詢蔡師傅，師傅說：「時間久了，瀝青已經凝固了。」

我們又等到一個好日子，前一周陽光燦爛，按照天氣預報下一周也都是晴天。老公從家得寶重買了一瓶屋頂密封膠，商店服務員當場打開膠瓶，套在老公帶來的填縫槍，輕輕一推，膠泥果然出來了。

擔心時間久了，密封膠又凝固，老公趕快開車回家，一到家就搬梯子上屋頂，一條一條地填補裂縫。

老公忙了將近兩小時後，屋頂終於修補好了，一樁事總算了卻，我感到輕鬆愉快，哼著小曲，在院裡為花澆水。突然一滴細雨滴在我的鼻尖，接著一滴又一滴，我仰頭看，雨就這樣莫名其妙地來了。

我站在雨裡，好像我的抵抗就能把雨推回去，我希望只是一點零星小雨，可是雨點卻愈來愈大，院裡的紅磚地濕了，院外的水泥路變成像鏡子一般。

半小時後，雨停了，夕陽映紅天邊，我好像看見太陽對我笑著眨眼。老公也走出來，咧嘴笑著說：「看來我們還得重修屋頂了。」