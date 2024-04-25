在百物飛漲的年代，一向以量大、價低著稱的好市多 （Costco），有兩樣東西四十年來仍維持原價，一是四點九九元的烤雞；二是一點四九元，並附一杯無限續杯飲料的熱狗（Hot dog）。前者在加熱的貨架上銷售；後者在熟食區，可以現買現吃。

四點九九元的烤雞，只相當於一般超市的半價，是好市多最暢銷的物品之一，經常一出爐便被搶購一空，又會見到有人排隊等下一波出爐。五塊錢就夠一家四口享用，而且免去自己烹飪的麻煩，因此我每次去好市多，都會買一隻烤雞帶回家，非常划算。

但前一陣子卻沒看到好市多賣烤雞，我起先以為是價格太低，不敷成本，業者不賣了。後來才得知，原來是保護動物的團體認為好市多雞隻的來源，是豢養在尺寸過小的雞舍，限制了雞的活動空間，有虐待動物之嫌，於是發起抗議。而雞農改善雞舍需要一段時間，所以那段時間只得停售，因此有了那段空窗期。不久之後，好市多又賣烤雞了，價格仍維持四點九九元。

限制了雞的活動空間是虐待動物，殺了牠並吃掉牠卻不是虐待，這在我們中國人看來是笑話，但老美卻如此認真，逼得好市多不得不就範。

除了烤雞很超值外，一點四九元的熱狗分量大，視個人需要自己加番茄醬、芥末、碎酸蘿蔔，味道還不錯；包括可樂、七喜在內將近十種飲料也是自助式，很受顧客歡迎。

七年前我去迪士尼 樂園，在攤子上吃一個熱狗八元，只有好市多的一半大，而且味道也不如好市多的美味，加一小杯飲料四元，連稅合計將近十四元，是好市多的九倍。七年之後的今天，想必更不止這個價錢了。

好市多是採會員制，要憑會員卡才能進入，烤雞是放置在店內，因此只有會員才能入內購買；而熟食區不一定，有的在店內，有的在店外。位於洛杉磯華人社區有「小台北」之稱的蒙特利公園市 （Monterey Park）的好市多，熟食區是在店外，因此不需看會員卡，許多貪便宜的人也會去買。但是現在這家好市多改用螢幕點餐，必須刷會員卡，所以非會員就不能購買了。

好市多的會員卡分為兩種，一是基本卡（Basic membership），年費六十美元；另一是執行卡（Executive membership），年費一百二十美元，後者有較多的福利與現金回饋（Rebate）。

全球好市多每年的會員年費收入都在四十億美元以上，是好市多的一項重要收入，也是會員能享有廉價物品的一大原因。非會員如果也能和會員享有同樣的優惠物品，對繳年費的會員是不公平的，因此好市多的做法是絕對合理也合法的。