一個數月前升職的同事突然降職回轉，大家紛紛詢問怎麼回事？她平靜地說道：「那邊的工作壓力太大了，我跟不上節奏，還是原來的工作比較舒服。」

突然想起，曾經跟她合作的同事多番提起她，因為她經常說自己有碩士學位，不該屈就一份簡單的工作。當她通過升職考試並獲得錄取後，我們都以為她飛黃騰達了，無奈卻被現實打臉，一年的試用期也熬不下去就回轉。

有些人可能因為降職覺得不好意思，但是這個非裔 同事沒有半點難為情，回到原位的她非常開心。當然別人也很少再聽到她誇誇其談自己的學歷了。也許這瀟灑的回轉讓她明白，所謂的學歷並不能為她帶來好處，具有工作能力才最重要。

去年底，我這組來了一個新同事，他為人謹慎寡言，後來慢慢地接觸下來，他敞開心扉直言自己是因降職而來。我好奇問他：「既然你通過考試，為何無法勝任工作？」他一臉無奈地回答我：「那個主管處處為難我，剛升職的我什麼都不懂，每次主管扔一個任務就讓我自由發揮，做不好又被主管刁難。我實在熬不下去，所以在試用期滿之前自願降職，以免最後被解雇。」我一時無言。他很認真地繼續對我說：「這一年內我不能行差踏錯，之前那個主管給我的評語太差了，只有努力工作才能將這些汙點抹去。」

真難想像他究竟遇到了怎樣的主管，讓他一年的試用期也無法熬過。曾經在美國軍隊服過兵役的他，可以在考試成績獲得額外的加分，但卻不能為他在真正的工作中得到厚待。

我這組還有另一個同事也有過降職的經歷。有一次我們在閒談升職加薪時，他忽然說道：「在我熬到退休 前，我希望保持現在的職務，不求升只求不降。」我很奇怪他說出此語，而他不介意自揭傷疤，侃侃而談回憶十年前的事。

彼時他升職到另一個部門，他對工作認真盡責，可是主管卻以他很少去拜訪討好上司為由，對他的工作百般挑剔。最後一年未滿就問他：「是否想轉到其他的部門？」還沒等他反應過來，他就已經從洛杉磯 市中心被降職回到離他家較近的部門。對此他也無可奈何，因不想有太多的麻煩，事情也就不了了之。經此一役，他只想平穩地在現有工作崗位上待到退休。

突然想起自己十多年前，也曾有過類似經歷，當時換了工作的我，需要歷時一個月的培訓，如果無法通過所有的考試便要立即走人。而那種培訓是一本又一本厚厚的英文書，更糟糕的是，上午老師才教完，下午就要考試，唬得我頭都大了。一度陷入能否通過所有考試的困擾之時，我原來的老闆打電話來希望我回去上班，當時我如溺水者抓住救生圈，連連答應會回職。當然，事後我還是勉強通過培訓，得以保住了新工作，但對前老闆的許諾卻無法實現。

公司的每個職稱均須通過考試，甚至要過五關斬六將才能升職。有很多人考試都沒問題，但真正在工作崗位上卻無法勝任，徒嘆奈何。

每個人都有不同的想法和際遇，但是逆水行舟不進則退，遇到瓶頸時只能選擇勇敢面對，全力以赴做到最好才是上策。當然很多人覺得退一步海闊天空，人生不要有太多的壓力，故此退步也是明智之舉，孰是孰非，見仁見智。