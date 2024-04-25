是您的愛，托舉我翱翔

坐車回紐約皇后區法拉盛大學點 （College point NY）的路上，和王醫生閒聊，談到青少年的家庭教育問題，擅長中醫和針灸的王醫生說，她的女兒小時候曾喜歡攀比，見到有同學戴牙齒矯正器，也纏著王醫生弄。王醫生耐心地解釋：「妳的牙齒並非凸凹不齊，矯正器需要戴兩年，不是我捨不得這些錢，實在是沒必要。」女兒不相信，又處在叛逆期，便和王醫生冷戰。

於是王醫生找機會和女兒深談，她和女兒說：「女兒，妳是希望媽媽不理妳或不關心妳？還是願意媽媽像以前一樣，和妳親密無間？如果媽媽不和妳溝通，那妳就會第二次失去關懷。」王醫生的一席話，讓女兒想通了，不再固執己見。

原來，這個漂亮聰慧的女兒並非親生，是王醫生在中年時，去中國福利院收養的棄嬰，抱回家時僅三歲。王醫生和她的洋老公富有愛心地悉心照顧，等女兒十八歲時，便將實情告訴她，且支持她可以隨時回中國去尋找親生父母。

當然，王醫生有時候火氣上來，對女兒感到不耐煩，但事後她冷靜下來又後悔不迭，她會主動向女兒說聲sorry，並給女兒一個大大的擁抱。

教育既不能過於嚴苛，也不可過分放縱，所謂鬆弛有度，寬嚴並濟，要講究溝通的技巧，雙方多交流才有成效。

王醫生說，她和先生都滿開明的，遇到事情便和女兒平等地協商，不會以家長的身分壓制。王醫生和其他華人媽媽一樣望女成鳳，給女兒報名各種輔導班，跳舞、唱歌、學樂器等，主要目的是希望培養孩子的藝術氣質，但見女兒缺乏這方面的天賦和興趣，便不再勉強；反而，女兒偏偏喜歡體育運動，王醫生就陪她去訓練，因材施教之下，女兒成為校隊的運動員。家長要能接受孩子的平凡，發現其優點和特長，經常表揚和讚美孩子，有健康快樂的身心，比什麼都重要。

王醫生的女兒讀大學時，便利用假日到法拉盛（Flushing）的手機店打工。王醫生指著腳上一雙嶄新的皮鞋，她得意地說：「這是女兒用賺到的錢買給我的，雖然很便宜，但穿起來舒適。」王醫生用心良苦，一是鍛鍊女兒獨立生存的能力，二是教導孩子懂得感恩。

培養孩子的過程，也是家長和孩子共同成長的過程，雙方彼此成就，因為大家都需要累積經驗來溝通。家長和子女要能和睦相處，需要用心經營，以愛的清泉澆灌，不可放任漫溢，也不能冷漠乾涸。

到家後，我站在陽台上，遠眺甘迺迪機場（Kennedy International Airport）一架接一架的飛機，從海面騰空升起，翱翔藍天。父母對子女無私的愛，正如同空氣一般無所不在，浩瀚博大，托舉起飛機平穩升降，默默地護送著一代又一代，一路平安飛翔。