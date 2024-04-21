我的一年一度體檢又來了，這是三個月前，透過醫院前台客服電話預約好的，地點在曼哈頓 唐人街門診。我很清楚，體檢是為了自己的健康著想，透過體檢發現健康問題再及時治療，所以我非常看重。

每年體檢的前一天，我總是忐忑不安，晚上更常常睡不安寧。由於要抽血，當天不能吃早餐，只能渴開水，加上近幾天自己有感冒症狀，我踩著緊張的步伐走進醫院，心裡仍有些不安。

走進體檢中心，我看到排隊等候的人不少，不由暗暗叫苦。我無奈嘆了一口氣，只能排隊等候了。我發覺等候人群中，有人神情自若，有人顯露愁容，大家的表情深深感染了我，我在心裡開始七上八下，缺少踏實感，唯有暗自祈禱，希望體檢結果如往年一切正常。由於自己年過半百，加上幾年來疫情 壓抑的積聚，我感覺自己胸口像有東西堵住，渾身肌肉緊繃。

終於聽到護士呼喚我的名字，我當即興奮地跟隨護士進入檢查室。裡面各種儀器和設備的指示燈在我眼前閃爍著，我不禁感到一陣頭暈目眩，這些儀器是去年見不到的，我盯著儀器想，莫非我怎麼了？護士看到我的緊張表情，溫柔地安慰我，讓我盡量放鬆。但我卻無法控制自己，心跳反倒加速了。

一項項檢查有條不紊地依序進行著，量體溫、測血壓、心電圖、看五官、心肺脾胃檢測 ，還有抽血，每個環節都像用針往在我身上扎，我有點焦慮，心怦怦地跳。我閉上眼睛，努力讓自己平靜下來，但緊張的情緒就像是一團糾纏的線，我無法解開。

魂不守舍地等待檢查結果，又是一件煎熬的事，令人坐立不安，時間漫長得無法忍受。我不停地猜測檢查結果會怎樣，擔心可能潛伏的健康問題，同時又努力安撫自己，一切都會平安無事，因為我一直沒有明顯的疾病症狀。

大半個小時後，醫生拿著我的體檢報告走了過來，醫生用異樣的目光看著我，彷彿我是個罪犯，緊張地等待宣判，心裡充滿迷茫和焦急。醫生告訴我：「你的血壓很高。」我趕緊回答：「醫生，我的血壓一向正常啊！」醫生問：「你怎麼知道你的血壓正常？」我又趕緊說：「昨天在家中我量過血壓，很正常啊！」醫生沒有回答我的話，他迅速地拿出血壓計，示意要我捲起衣袖，然後再幫我量一次血壓。

過了不久，檢測結果出來了，醫生埋怨了護士一句話，就尷尬地告訴我，血壓是正常的，其他體檢也一切正常。我如釋重負鬆了一口氣，感到整個世界突然明亮了起來，我笑容滿面地向醫生謝個不停。

離開醫院時，我感受到一股強大的輕鬆和愉悅漫過身心，心境頓時激奮。同時又責怪自己，過度緊張導致心跳加速，造成血壓升高的小誤會，讓醫生抱怨護士工作失誤，自己真是感到尷尬。

體檢是必要的檢查，上了年紀的人，應當配合護士醫生做好各項檢測，實在沒必要胡思亂想，先入為主臆想有病，自己嚇自己，反而影響體檢結果的準確性。