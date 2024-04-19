英國女王給我母親百歲生日的賀信。（圖／作者達偉提供）

母親的床頭櫃擺放著一樣特殊的東西，那是英國女王伊麗莎白二世送給她的一百歲生日賀信，信上說：「很高興得知您慶祝百歲生日。值此快樂之時，向您表示熱烈的祝賀和美好的祝願。」信紙上還有女王笑容滿面、神采奕奕的彩色照片。

加拿大 是英聯邦成員國，女王是加拿大的國家元首，加國公民只要向相關部門提出申請，都可以在他們百歲生日時得到女王的賀信。女王比我母親小六歲，母親一百歲時得到了九十四歲女王的祝福。兩年後女王以九十六歲高齡仙逝，而我母親仍然健在，如今已經一○四歲了。看著這封賀信，想到賀壽的人先於接受賀壽的人而去，不由得感嘆。

長壽又健康是大家的願望，我母親好福氣，已經把一般人想要的「長命百歲」甩在了身後，但是對於長壽的老人而言，健康才是最重要的。我母親身體狀況還算不錯，尚能夠扶著助步車行走，洗臉刷牙也能自己完成，我們子女最擔心的就是母親發生意外，尤其是不小心跌倒。

母親百歲之後就已經跌倒過兩次，幸好都是有驚無險，只是擦破了皮，出現局部紅腫，幸好沒有傷到骨頭。在她住的養老院 裡，有一個老太太比我母親還小幾歲，老太太在自己房間裡跌倒後，就再也沒有爬起來了。

我們還擔心母親染病，幾年前，新冠肺炎剛爆發、流行最嚴重之時，我們的心時時刻刻都懸著，結果母親安然無恙。但是去年底，母親不幸染上了新冠，一時間又讓我們陷入焦慮。因為在中國鬆綁對新冠的嚴格管控後，很多人都被感染了，在我們熟悉的親朋好友中，幾乎無人倖免，其中大多數人病情不重，很快就痊癒了，但是兩個九十歲以上的患者卻因此撒手人寰，我母親的年紀比他們還大，所以讓我們非常擔心。

染疫後，母親被送進醫院急診室用藥、輸氧，後來又被轉入病房繼續治療和觀察，歷經十八天，她終於挺過來了，新冠檢測 由陽轉陰，然後她又被轉入康復病房，目前還在恢復當中。我們為母親能夠戰勝病魔感到高興，也要感謝女王，她的祝福靈驗。