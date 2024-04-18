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金門大橋自殺防護網

平心

金門大橋（Golden Gate Bridge）是世界上知名的吊橋，也是舊金山的象徵和地標建築，大橋貫穿了整個舊金山灣和太平洋的金門海峽，它是連接舊金山和北邊城市的重要交通樞紐。太平洋和其周圍壯麗的自然景觀形成它無敵的海景，加上橋身是鮮豔的橙色，在大霧天更顯現神祕迷人的一面。很多美國電影和電視劇都在金門大橋取景拍攝過，它更是觀光客來西海岸旅遊的必訪勝地。

然而金門大橋自一九三七年建成，通車以來已有近二千人跳橋自殺，長期以來，這座橋一直被認為是世界上最致命的自殺地點之一。

愛瑪是我二十年前任職於灣區報社的同事，她的女兒尼琪是東灣初中女足球校隊傑出的守門員。不幸的是，愛瑪一直引以為榮的女兒，在一次校外比賽發生意外，被對方球員踢斷了下巴，傷勢嚴重，雖然經過幾次手術，配合物理治療也無法恢復原來的容貌。這殘酷的打擊，讓一向活潑好動的青春少女變得鬱鬱寡歡，尼琪從此不再涉足球場，強烈的自卑感引導她走向自閉的不歸路。

有一天，愛瑪在上班時，忽然接到一通緊急電話，她被告知尼琪在當天一早悄悄地到了金門大橋上，從相當於二十五層樓的高度縱身一躍墜入太平洋身亡。面對突如其來的惡耗，愛瑪泣不成聲，匆匆離去，留下驚愕的同事們哀傷得無言以對。

悲劇發生後，生活在喪女陰影下的愛瑪幾近崩潰，直到一年後，她終於鼓足勇氣，收拾起破碎的心，不遺餘力地與一群從橋上自殺身亡者的父母親同心協力，鼓吹倡導在金門大橋上安裝自殺防護網，然而卻不時地遭受反對聲浪，反對者認為防護網會破壞地標外觀，影響觀賞太平洋和舊金山灣的美景，而且工程極為昂貴。  

但是他們並不氣餒，在大橋欄杆防護網支持者的努力下，終於在十年前首次獲得官方批准，之後工程進度又不斷被推遲延誤，直到二○一八年才開始動工安裝防護網，經過五年多的施工，耗資高達二億一千七百萬美元的工程到今年一月終於完成。

依據大橋區自殺障礙計畫，在大橋兩側施工裝設的防護網，採用的是海洋級不鏽鋼纜繩建成，可以抵禦海水、霧氣和強風。

堅固的鋼網除了阻止人們跳橋自殺，並能降低那些仍然試圖跳橋者的死亡率，儘管他們有可能會因此受重傷。

隨著該工程在二○二三年漸漸接近完工，跳海人數也減少了一半以上，從年均三十人降至約十四人，而死亡地點都是當時尚未安裝防護網之處。

今年一月，金門大橋兩側的自殺防護網終告完工，在四月會舉行紀念慶祝儀式，這象徵著在這座著名的橋上，失去親人的家屬努力不懈倡議終於得到回報。防護網也正式開始發揮預期作用，達到拯救生命並阻止人們到橋上自殺的念頭。

愛瑪感激多年來許多堅持信念與他們一起奮鬥的人士，她語重心長地發出感慨，如果當初能早日安裝自殺預防裝置，她的女兒和其他輕生者，或許就不會傳出憾事了。

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