機場公園。（圖／作者項明華提供）

美國有不少公園，有規模很大的國家公園，例如黃石公園 ；也有規模稍小的，例如維吉尼亞州 立的大瀑布公園。但更多的是在街角路邊的小公園，供人休憩玩耍，有的有名字，有的則無名。

我住在維州靠近首都華盛頓的近郊，搭飛機時常去雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）。通常我會開車走六十六號高速公路，再轉入一號公路抵達機場。在一號公路上開車時，會看到左側低於公路有一個狹長的公園，公園很接近機場，飛機從南往北降落時，會低空掠過公園裡的人群。這就引起了我的興趣，也想去體驗一下飛機低飛掠過頭頂的感覺。

沒有公園的名字，我只能查地圖在機場附近閒晃，去了幾次，結果還是找不到，只能放棄了。有一次和朋友聚會，一個朋友講到他曾去過那裡，我高興極了，問他公園的名字，他說叫機場公園（Airport Park），公園可免費進場和停車，一周開放四天，那四天是二十四小時開放。

有一個周末，我在GPS導航下抵達了公園，公園不大，狹長的距離才幾百公尺，但停車場倒不小，公園沿波多馬克河（Potomac River）的邊上有一條自行車車道，草地上設有燒烤架和野餐桌。園內人群有雙雙對對的情侶，但大都是攜家帶眷，當然都帶了食物和飲料；有人在草地上鋪了墊子，臉朝天躺著拍攝迎面而來的飛機，還有人扛著長鏡頭或廣角的相機，彎腰蹲在三角架後面，拍攝迎面而來巨型怪物。

每隔十二分鐘，不同機型的飛機或不同航空公司的巨無霸，從天空遠處的一個小黑點，瞬間變成了一個碩大的八萬英磅鐵鳥，在離你一百英尺的頭頂上擦過，吹起一陣狂風，接著是一陣震耳欲聾的轟鳴聲，這種感覺是看航空表演時也沒有的體驗。這麼近的距離，可清楚看到起落架已放下的機身腹部，幾秒鐘的時間，它已掠過並準備降落了。實際上它並未飛遠，雷根機場有條跑道離機場公園僅幾百英尺，距離非常近，我不停地在公園各處拍照留念。

看著一架架不同顏色、不同航空公司的飛機在這裡降落，它們來自不同城市，載著不同國家、不同民族的人降落，有些人的根是在這裡，有些人是來尋找新家，有些人則是踏夢而來的淘金者，我浮想聯翩。

機場公園還有一個正式名字叫礫石角公園（Gravelly Point），其名字是因為早期華盛頓有一個經營碎石生意的公司，名叫The Smoot Sand and Gravel Corporation，公司從船上卸砂石，堆在此處而得名。

我在網上找不到該公園設立的時間，只能在遊客留言區尋找線索，有一○八名遊客留言，評分四點六分，滿分是五分。最早留言時間為二○○六年七月十八日，如果再往前推算，建網前應該就有公園了，大概應在二○○六年初。我順便摘錄一些留言：「美國沒有比這更好的景點了」、「感覺手幾乎可以觸摸飛機了」、「公園就在飛機降落的航線上」、「也是七月四日看煙火的好地方」。我忍不住這麼想，除了美國，其他國家會允許這樣一個公園存在嗎？

因居住近華盛頓DC，有朋友來訪，按例我都會帶他們去看白宮 、林肯紀念堂、瞻仰越戰紀念碑、遠眺國會大廈，如今又增加了一個機場公園的去處。奇怪的是，我問來訪朋友，對於這些景點哪一個最能提起興趣？他們都選擇機場公園。

一個小小的公園，沒有鳥鳴花香的景色，沒有讓人眼花撩亂的骨董，沒有偉人的遺跡，但卻會撩人心弦，而且老少咸宜，因為它是世界上獨一無二的公園。